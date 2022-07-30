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Bloomberg: цены на электроэнергию в Европе достигли «рекордно высоких показателей»

Цены на электроэнергию в Европе достигли "рекордно высоких показателей" в июле, пишет Bloomberg.
Газета.Ru
Базовые цены на электроэнергию растут, поскольку Европа сталкивается с экстремальной жарой и перспективой зимнего дефицита газа из-за дальнейшего сокращения поставок российского газа.
Известия
27 июля в Европе также выросли цены на уголь, что усложняет энергоснабжение в случае ЧС, добавляет Bloomberg.
OilCapital.ru
Базовые цены на газ выросли до высшего за четыре месяца уровня на фоне объявления «Газпрома» об отключении турбины «Северного потока» для ремонта с 27 июля, что сократит поставки газа до 20%.
OilCapital.ru

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