КоммерсантъBloomberg: цены на газ в Европе снижаются из-за быстрого заполнения хранилищАналитики Bloomberg объясняют падение стоимости ресурса сообщениями о быстром заполнении газовых хранилищ в Европе.КоммерсантъПо состоянию на 12:15 мск цена газа на хабе TTF в Нидерландах составляет приблизительно $3050 за 1 тыс. куб. м, следует из котировок биржи ICE.КоммерсантъТакже министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что заполненность газовых хранилищ до 85% будет достигнута не в октябре, а в сентябре.Ореанда-НовостиПо мнению западных аналитиков, цены на газ в ближайшее время снизятся ещё больше, так как заполнение европейских хранилищ происходит быстрее, чем планировалось.Ореанда-НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuИнвест-ФорсайтЭкономика сегодняРосбалтИА Красная ВеснаКапитал страныПодробнее о событииЦены на газ в ЕС упали после заявления ФРГ о полных хранилищахURA.Ru06:16Bloomberg: цены на газ в Европе снижаются из-за быстрого заполнения хранилищОбщественная служба новостей06:31Bloomberg: быстрое заполнение хранилищ помогло снизить цены на газ в ЕвропеГазета.Ru06:16Bloomberg: цены на газ в Европе снизились из-за быстрого заполнения хранилищLenta.ru08:09Bloomberg: цены на газ в Европе снижаются из-за быстрого заполнения хранилищКоммерсантъ05:17Цены на газ в Европе снизились из-за заполненности хранилищИА Красная Весна04:42Цена газа в Европе упала на 16% на заявлении Германии о досрочном заполнении хранилищForbes04:31Показать ещёОценить75Поделиться