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Bloomberg: цены на газ в Европе снижаются из-за быстрого заполнения хранилищ

Аналитики Bloomberg объясняют падение стоимости ресурса сообщениями о быстром заполнении газовых хранилищ в Европе.
Коммерсантъ
По состоянию на 12:15 мск цена газа на хабе TTF в Нидерландах составляет приблизительно $3050 за 1 тыс. куб. м, следует из котировок биржи ICE.
Коммерсантъ
Также министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что заполненность газовых хранилищ до 85% будет достигнута не в октябре, а в сентябре.
Ореанда-Новости
По мнению западных аналитиков, цены на газ в ближайшее время снизятся ещё больше, так как заполнение европейских хранилищ происходит быстрее, чем планировалось.
Ореанда-Новости

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Цены на газ в ЕС упали после заявления ФРГ о полных хранилищах
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Bloomberg: цены на газ в Европе снижаются из-за быстрого заполнения хранилищ
Общественная служба новостей06:31
Bloomberg: быстрое заполнение хранилищ помогло снизить цены на газ в Европе
Газета.Ru06:16
Bloomberg: цены на газ в Европе снизились из-за быстрого заполнения хранилищ
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