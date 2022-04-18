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Bloomberg: цены на газ в США достигли 13-летнего максимума

Фьючерсы на голубое топливо подскочили более чем на 5% и торгуются на отметке $7,68 за миллион британских тепловых единиц, что является самым высоким показателем с октября 2008 года.
Expert.ru
Цены на природный газ в США выросли до рекордного уровня за последние 13 лет в условиях повышенного спроса 18 апреля, сообщает агентство Bloomberg.
ИА Красная Весна
Тем временем США экспортируют все возможные объемы сжиженного природного газа, чтобы помочь Европе снизить свою зависимость от поставок энергоресурсов из России.
Profinance.ru
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, температура ниже нормы прогнозируется в некоторых частях северной части США с 25 апреля по 1 мая.
Profinance.ru

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В США резко увеличились цены на природный газ
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