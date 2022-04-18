Газета.RuBloomberg: цены на газ в США достигли 13-летнего максимумаФьючерсы на голубое топливо подскочили более чем на 5% и торгуются на отметке $7,68 за миллион британских тепловых единиц, что является самым высоким показателем с октября 2008 года.Expert.ruЦены на природный газ в США выросли до рекордного уровня за последние 13 лет в условиях повышенного спроса 18 апреля, сообщает агентство Bloomberg.ИА Красная ВеснаТем временем США экспортируют все возможные объемы сжиженного природного газа, чтобы помочь Европе снизить свою зависимость от поставок энергоресурсов из России.Profinance.ruПо данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, температура ниже нормы прогнозируется в некоторых частях северной части США с 25 апреля по 1 мая.Profinance.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuYakutsk.ruФАНИА Красная ВеснаРБК ИнвестицииПодробнее о событииВ США резко увеличились цены на природный газГоворит Москвавчера в 10:47Цены на природный газ в США достигли 13-летних максимумовДеловое.ТВвчера в 10:24Природный газ США вырос до 13-летнего максимумаProfinance.ruвчера в 06:26Цены на газ в США достигли максимума за последние 13 летYakutsk.ruвчера в 09:14Цены на природный газ в США подскочили до максимума за последние 13 летРБК Инвестициивчера в 08:05Стоимость природного газа в США достигла максимума за 13 летКомпаниявчера в 09:55Цены на газ в США достигли максимума за последние 13 летИА Красная Веснавчера в 04:07Показать ещёОценить217Поделиться