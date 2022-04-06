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Bloomberg: цены на мясные и молочные продукты в Германии к лету могут стать еще выше

Цены на мясные и молочные продукты в Германии могут стать еще выше к лету, передает агентство Блумберг
 со ссылкой на немецкую ассоциацию работников сельского хозяйства (DBV).
РИА Новости
По данным агентства, за последнее время в Германии в три раза выросла стоимость удобрений, поднялась и цена на газ.
РИА Новости
Уже сейчас некоторые производители продуктов питания начинают постепенно увеличивать стоимость своих товаров, сообщило издание Bloomberg.
Discover24
Как отмечает Bloomberg, не только немецкие фермеры и потребители столкнулись с подобными проблемами: британские аграрии ранее также заявляли, что молочное производство стало убыточным из-за роста цен на топливо, удобрения и корм для животных.
Вести ФМ

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