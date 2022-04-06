Как отмечает Bloomberg, не только немецкие фермеры и потребители столкнулись с подобными проблемами: британские аграрии ранее также заявляли, что молочное производство стало убыточным из-за роста цен на топливо, удобрения и корм для животных.
Минобороны РФ не исключает, что четыре тысячи украинских военнослужащих были инфицированы вирусом Конго-Крымской лихорадки, хантавирусами и возбудителем лептоспироза, заявил в среду на неформальном заседании Совета Безопасности ООН начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Доллар и евро активно дешевеют на Московской бирже в среду вечером, доллар упал ниже отметки 80 руб. впервые с 23 февраля, евро торгуется по направлению к отметке 87 руб. Тем самым рубль полностью отыграл потери с начала военной спецоперации на Украине.