Как отмечает Блумберг, не только немецкие фермеры и потребители столкнулись с подобными проблемами: британские аграрии ранее также заявляли, что молочное производство стало убыточным из-за роста цен на топливо, удобрения и корм для животных.
«Служба внешней разведки России с прискорбием извещает, что в ночь на 6 апреля на восьмидесятом году жизни скоропостижно скончался заслуженный ветеран, в прошлом разведчик-нелегал, Герой Советского Союза, полковник в отставке Васенков Михаил Анатольевич», — говорится в сообщении.
К солдатам применяются пытки и насилие, это достоверно установлено, заявил журналистам руководитель российского Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.