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Bloomberg: число британцев, живущих в нищете, может достичь в 2023 году миллиона человек

Число британцев, живущих в нищете, может достичь одного миллиона в следующем году.
РИА Новости
Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) Британии заявил, что еще 250 тысяч британских домохозяйств окажутся в крайней нищете без посторонней помощи, и предупредил, что страна скоро погрузится в рецессию.
Российская газета
Стране в скором времени угрожает рецессия, а еще 250 тысяч семей скатятся в "крайнюю нищету", если правительство не примет срочных мер по преодолению кризиса, утверждают аналитики.
РИА Новости
Великобритания, как сообщает Bloomberg, столкнулась с одним из самых серьезных потрясений среди крупных развитых экономик, поскольку резкий рост цен на энергоносители из-за ситуации на Украине и напряженность на рынках труда приводят к росту инфляции.
РИА Новости

Подробнее о событии

Bloomberg: число живущих в нищете британцев достигнет 1 миллиона в 2023 году
Комсомольская правда19:34
Bloomberg: число британцев, живущих в нищете, может достичь в 2023 году миллиона человек
РИА Новости18:28
Британцев предупредили о скорой нищите
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Bloomberg: до миллиона британцев ждет обнищание в следующем году
Lenta.ru19:08
Число живущих в нищете британцев в следующем году достигнет 1 миллиона
Русская Планета12 мая в 14:12
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