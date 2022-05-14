Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) Британии заявил, что еще 250 тысяч британских домохозяйств окажутся в крайней нищете без посторонней помощи, и предупредил, что страна скоро погрузится в рецессию.
Великобритания, как сообщает Bloomberg, столкнулась с одним из самых серьезных потрясений среди крупных развитых экономик, поскольку резкий рост цен на энергоносители из-за ситуации на Украине и напряженность на рынках труда приводят к росту инфляции.
США хотели бы ограничить применение стратегических российских вооружений — носителя беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" и межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире "Соловьев Live".
Автоспецилист Баканов в беседе с редакцией «Газета.Ru» сообщил, что по причине постоянного повышения цен на расходные материалы российские автомобилисты будут постепенно переходить от использования брендовых масел зарубежных марок на качественные аналоги из других стран.