Renaissance дает прогноз на экономический спад в текущем году на уровне 3,3%. А вот 2021 год принесет России подъем на уровне 3,8%, сообщает издание "Эксперт", ссылаясь на данные аналитического агентства.

С чего всё началось Хотя на прошлой неделе Россия стала четвертой страной, сообщившей о более чем 1 миллионе случаев заболевания Covid-19, ее экономика переживает пандемию лучше, чем большинство других крупных экономик, отмечает издание Bloomberg. Вести.Ru вчера в 08:59