Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Южный Федеральный
Южный Федеральный

Bloomberg дал экономическую оценку России на фоне пандемии

Renaissance дает прогноз на экономический спад в текущем году на уровне 3,3%. А вот 2021 год принесет России подъем на уровне 3,8%, сообщает издание "Эксперт", ссылаясь на данные аналитического агентства.В источнике
С чего всё началось
Хотя на прошлой неделе Россия стала четвертой страной, сообщившей о более чем 1 миллионе случаев заболевания Covid-19, ее экономика переживает пандемию лучше, чем большинство других крупных экономик, отмечает
 издание Bloomberg.
Вести.Ruвчера в 08:59
Подробнее о событии
Вести.Ru

Bloomberg: потери России во время пандемии окажутся меньше потерь США и ЕС

Вести.Ruвчера в 08:59
Lenta.ru

Россию похвалили за подготовленность к кризису

Lenta.ruвчера в 06:27
РБК

Аналитики оценили влияние пандемии на экономику России

РБКвчера в 03:00
ИноСМИ

Bloomberg (США): российская экономика переживает пандемию лучше, чем многие опасались (Bloomberg)

ИноСМИвчера в 03:51
ПРАЙМ

Аналитики рассказали о влиянии пандемии на российскую экономику

ПРАЙМвчера в 03:43
Piter.tv

Стало известно, как пандемия повлияла на экономику России

Piter.tvвчера в 04:09
Expert.ru

Bloomberg: экономика России в условиях пандемии чувствует себя лучше, чем многие опасались

Expert.ruвчера в 02:33

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомостивчера в 03:12
2,4K

Кравцов заявил, что ему предлагали вывезти Колесникову за границу

Член Координационного совета белорусской оппозиции, соратник пропавшей Марии Колесниковой Иван Кравцов заявил, что ему предлагали после задержания вывезти ее за границу, чтобы ослабить напряжение в обществе, пишет ТАСС.
Городовойвчера в 13:52

Американские военные смоделировали атаку РФ на США

Обозреватель отметила, что в ходе посещения увидела спроектированную работу «революционной системы управления боевыми действиями», в ходе которой были продемонстрированы ответные действия Вашингтона на нападение потенциального противника, предположительно, России.
Военное дело7 сентября в 04:59
50

Заражения коронавирусом выявили в десятке школ в Петербурге

В школах Петербурга с начала учебного года выявлены единичные случая заражения коронавирусом, речь идет о примерно десяти учреждениях, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.
Интерфаксвчера в 09:08
190

Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии во вторник после Дня труда понизились, причем наиболее резко - на 411 пунктов - упал индекс электронной биржи Nasdaq.
ТАССвчера в 10:16
9

В Сети появились первые отзывы критиков о фильме «Энола Холмс»

В Сети появились первые отзывы кинокритиков о фильме Гарри Бредбира "Энола Холмс", основанного на рассказах из книжной серии американской писательницы Нэнси Спрингер "The Enola Holmes Mysteries" ("Расследования Энолы Холмс").
РИА Новости17:41

Американские сенаторы посоветовали Трампу не отказываться от ДСНВ

Несколько американских сенаторов направили президенту США Дональду Трампу письмо, в котором рекомендуют ему не отказываться от продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который в России часто называют СНВ-3.
Российская газета17:23

В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM7 сентября в 08:19
380