Bloomberg дал экономическую оценку России на фоне пандемии
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Renaissance дает прогноз на экономический спад в текущем году на уровне 3,3%. А вот 2021 год принесет России подъем на уровне 3,8%, сообщает издание "Эксперт", ссылаясь на данные аналитического агентства.В источнике
С чего всё началось
Хотя на прошлой неделе Россия стала четвертой страной, сообщившей о более чем 1 миллионе случаев заболевания Covid-19, ее экономика переживает пандемию лучше, чем большинство других крупных экономик, отмечает
издание Bloomberg.
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