Экономика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйBloomberg дал экономическую оценку России на фоне пандемии

Renaissance дает прогноз на экономический спад в текущем году на уровне 3,3%. А вот 2021 год принесет России подъем на уровне 3,8%, сообщает издание "Эксперт", ссылаясь на данные аналитического агентства.
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Россию похвалили за подготовленность к кризису

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Эксперты оценили экономическую ситуацию в России в условиях пандемии

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Происшествия

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП

РИА Новости 05:57
3K
Политика

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости 03:12
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Хоккей

«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru 07:01
Политика

Экс-кандидат в президенты Белоруссии призвала ЕС надавить на Лукашенко

Напомним, на прошедших 9 августа президентских выборах в Белоруссии официально победил Александр Лукашенко.
Евразия Daily 05:16
1
Политика

Лукашенко объяснил свое появление с автоматом во время протестов

Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии, в интервью российским СМИ объяснил, зачем он появился с автоматом в руках во время активной фазы протестов в стране.
Znak.com 07:43
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Армия и оружие

Проект российского ракетного поезда высоко оценили в Китае

Боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин", замаскированный под грузовой состав, неуловим для разведки противника и способен нанести удар из любой точки огромной страны, что сильно беспокоит потенциальных противников Москвы.
Российская газета 04:07
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Шоу-бизнес

Шоумен Максим Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с Аллой Пугачевой в очередной раз опроверг Максим Галкин, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 04:17
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Театры

МХТ имени Чехова представит девять премьер в новом сезоне

Девять премьер выпустит Московский художественный театр (МХТ) имени Чехова в новом 123 сезоне, об этом сообщил 7 сентября журналистам художественный руководитель театра Сергей Женовач в ходе сбора труппы.
ИА Красная Весна 02:41
1
Шоу-бизнес

Стюардесса из России примерила образ Ким Кардашьян

Популярная российская стюардесса Алена, в чьем Инстаграме уже 365 тысяч подписчиков, показала себя в образе Ким Кардашьян, американской селебрети.
RuNews24.ru 08:20
1
Политика

Из-за поста Марии Захаровой в МИД Сербии приглашали посла России

К вечеру 7 сентября пресс-служба МИД Сербии сообщила, что ситуация с постом Марии Захаровой решена и не повлияет на отношения с Россией.
Вести.Ru вчера в 08:46
1,1K
Политика

МИД вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным

Российский МИД вызвал посла Германии для обсуждения ситуации с политиком Алексеем Навальным и заявлений властей ФРГ о его отравлении.
РБК 07:31
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Технологии

В WhatsApp появилась «текстовая бомба», которая ломает мессенджер

Авторы сайта WABetainfo поделились информацией о том, что в WhatsApp начали распространять вредящее мессенджеру сообщение.
Piter.tv 04:11
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Происшествия

В штабе Навального в Новосибирске распространили сероводород

Во время лекции по наблюдению неизвестный вошел в помещение и разбил об пол бутылку с сероводородом, который "отвратительно воняет", сообщил штаб в соцсетях.
Интерфакс 05:18
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Общество

Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем

17 августа в Минтруде объяснили, что перенос рабочего дня с 31 декабря этого года на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам Трудового кодекса.
Известия 06:09
1,1K
Общество

В Чечне похитили и посадили на бутылку модератора оппозиционного чата

В Чечне неизвестные похитили модератора чата оппозиционного telegram-канала 1ADAT Салман Епсуркаев, после чего заставили его сесть на бутылку.
Московский Комсомолец 06:40
13
Кино

Фильм Андрея Кончаловского показали на Венецианском кинофестивале

На Венецианском кинофестивале состоялась премьера исторической драмы "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского.
Piter.tv 01:27
28
Общество

Россиян начали штрафовать на 15 тысяч рублей после поездок за границу

Асбестовский городской суд Свердловской области оштрафовал российскую туристку за нарушение порядка прохождения тестирования на COVID-19 и предоставления информации о результатах обследования, сообщил Роспотребнадзор.
РИА Новости 08:17
Общество

В президентском музейном проекте сократили 80% сотрудников

Как отмечает телеканал "Дождь", согласно проектам фонда до 2023 года во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово должны были возникнуть филиалы основных российских музеев и новые культурные центры.
Новые Известия вчера в 06:27
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Шоу-бизнес

Жаркие танцы устроила Мария Горбань в отеле на Мальдивах

На Мальдивах Мария с дочерью поселилась в роскошном отеле с шикарными видами на океан.
Privet-Rostov.ru 05:34
4
Общество

Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса не является последней, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:21
1,3K
Общество

Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 10:10
209
Общество

Эксперт назвала цели молчащих в трубку абонентов

Если вам звонят с незнакомого номера и молчат в трубку, цель звонка — проверить вашу контактность, рассказала агентству «Прайм» специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.
Известия вчера в 23:57
16
Общество

Диагноз, поставленный Навальному в Германии, назвали «фантастикой»

Диагноз, поставленный Навальному в Германии, удивил омских медиков.
REGNUM 07:56
197
Общество

Историк Андрей Жуков приговорён к 12,5 годам колонии за госизмену

Москва, 8 сентября 2020, 11:31 — REGNUM Военный историк, капитан ВС РФ в запасе Андрей Жуков признан виновным в государственной измене и приговорён к 12,5 годам колонии.
REGNUM 04:31
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Армия и оружие

Северный флот РФ следит за кораблями НАТО в Баренцевом море

Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями отряда боевых кораблей ОВМС НАТО во главе с эсминцем Ross ВМС США, зашедшего 7 сентября 2020 года в акваторию Баренцева моря сообщение Национального центра Ранее ВМС Великобритании заявил о том, что флот альянса в данном регионе продемонстрирует приверженность стран к свободной навигации.
Piter.tv 08:18
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Шоу-бизнес

Брежнева призналась фанатам, что у нее проблемы со здоровьем

Ранее Брежнева призналась, что ей тяжело даётся пандемия.
CT news 06:46
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Гаджеты

Samsung показал смартфон с гигантским аккумулятором и «дырявым» экраном

Компания Samsung представила свой новый смартфон с аккумулятором на семь тысяч мАч.
РИА Новости 06:27
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Политика

Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»

В Кремле ответили на угрозу санкций в отношении «Северного потока-2» после инцидента с Алексеем Навальным.
Lenta.ru 05:37
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Происшествия

В Афганистане талибы захватили в заложники около десяти человек

Боевики радикального движения "Талибан" совершили нападение в провинции Панджшер на северо-востоке Афганистана и взяли в заложники по меньшей мере 10 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 04:43
Политика

Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения

Главы МИД России и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения.
РИА Новости 05:39
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