Renaissance дает прогноз на экономический спад в текущем году на уровне 3,3%. А вот 2021 год принесет России подъем на уровне 3,8%, сообщает издание "Эксперт", ссылаясь на данные аналитического агентства.

Политика В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс». 2,2K

Хоккей «Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.

Политика Лукашенко объяснил свое появление с автоматом во время протестов Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии, в интервью российским СМИ объяснил, зачем он появился с автоматом в руках во время активной фазы протестов в стране. 2

Армия и оружие Проект российского ракетного поезда высоко оценили в Китае Боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин", замаскированный под грузовой состав, неуловим для разведки противника и способен нанести удар из любой точки огромной страны, что сильно беспокоит потенциальных противников Москвы. 21

Театры МХТ имени Чехова представит девять премьер в новом сезоне Девять премьер выпустит Московский художественный театр (МХТ) имени Чехова в новом 123 сезоне, об этом сообщил 7 сентября журналистам художественный руководитель театра Сергей Женовач в ходе сбора труппы. 1

Шоу-бизнес Стюардесса из России примерила образ Ким Кардашьян Популярная российская стюардесса Алена, в чьем Инстаграме уже 365 тысяч подписчиков, показала себя в образе Ким Кардашьян, американской селебрети. 1

Политика МИД вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным Российский МИД вызвал посла Германии для обсуждения ситуации с политиком Алексеем Навальным и заявлений властей ФРГ о его отравлении. 438

Происшествия В штабе Навального в Новосибирске распространили сероводород Во время лекции по наблюдению неизвестный вошел в помещение и разбил об пол бутылку с сероводородом, который "отвратительно воняет", сообщил штаб в соцсетях. 240

Общество Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем 17 августа в Минтруде объяснили, что перенос рабочего дня с 31 декабря этого года на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам Трудового кодекса. 1,1K

Общество Россиян начали штрафовать на 15 тысяч рублей после поездок за границу Асбестовский городской суд Свердловской области оштрафовал российскую туристку за нарушение порядка прохождения тестирования на COVID-19 и предоставления информации о результатах обследования, сообщил Роспотребнадзор.

Общество В президентском музейном проекте сократили 80% сотрудников Как отмечает телеканал "Дождь", согласно проектам фонда до 2023 года во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово должны были возникнуть филиалы основных российских музеев и новые культурные центры. 7

Общество Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП. 209

Общество Эксперт назвала цели молчащих в трубку абонентов Если вам звонят с незнакомого номера и молчат в трубку, цель звонка — проверить вашу контактность, рассказала агентству «Прайм» специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова. 16

Общество Историк Андрей Жуков приговорён к 12,5 годам колонии за госизмену Москва, 8 сентября 2020, 11:31 — REGNUM Военный историк, капитан ВС РФ в запасе Андрей Жуков признан виновным в государственной измене и приговорён к 12,5 годам колонии. 143

Армия и оружие Северный флот РФ следит за кораблями НАТО в Баренцевом море Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями отряда боевых кораблей ОВМС НАТО во главе с эсминцем Ross ВМС США, зашедшего 7 сентября 2020 года в акваторию Баренцева моря сообщение Национального центра Ранее ВМС Великобритании заявил о том, что флот альянса в данном регионе продемонстрирует приверженность стран к свободной навигации. 2

Происшествия В Афганистане талибы захватили в заложники около десяти человек Боевики радикального движения "Талибан" совершили нападение в провинции Панджшер на северо-востоке Афганистана и взяли в заложники по меньшей мере 10 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.