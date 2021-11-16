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Bloomberg: дефицит рабочей силы тормозит восстановление экономики России

Дефицит рабочей силы в России тормозит восстановление экономики страны после пандемии.
Lenta.ru
В прошлом 2020 году миллионы рабочих-мигрантов были вынуждены уехать из России после закрытия границ.
ПРАЙМ
По словам президента SuperJob Алексея Захарова, пандемия стимулировала спрос на неквалифицированную рабочую силу, из-за чего выросла зарплата в некоторых сферах gig-экономики.
Lenta.ru
По данным Росстата, в стране было зарегистрировано почти полмиллиона смертей от коронавируса с начала пандемии.
Lenta.ru

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Bloomberg: дефицит рабочей силы препятствует восстановлению экономики России
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