Lenta.ruBloomberg: дефицит рабочей силы тормозит восстановление экономики РоссииДефицит рабочей силы в России тормозит восстановление экономики страны после пандемии.Lenta.ruВ прошлом 2020 году миллионы рабочих-мигрантов были вынуждены уехать из России после закрытия границ.ПРАЙМПо словам президента SuperJob Алексея Захарова, пандемия стимулировала спрос на неквалифицированную рабочую силу, из-за чего выросла зарплата в некоторых сферах gig-экономики.Lenta.ruПо данным Росстата, в стране было зарегистрировано почти полмиллиона смертей от коронавируса с начала пандемии.Lenta.ruЧитать далееСвернутьГЛАС.RUГЛАС.RUЦентральная Служба НовостейБизнес-векторПодробнее о событииBloomberg: дефицит рабочей силы препятствует восстановлению экономики РоссииГЛАС.RU09:16Bloomberg: дефицит мигрантов замедляет восстановление российской экономикиМосковский Комсомолец09:04Bloomberg: сможет ли Россия восстановить свою экономику без мигрантов, труда которых ей так не хватает?Бизнес-вектор06:05Bloomberg связал восстановление экономики России с дефицитом рабочей силыПРАЙМ08:48Bloomberg: дефицит рабочей силы тормозит восстановление экономики РоссииLenta.ru08:11Bloomberg (США): снижение численности рабочей силы негативно сказывается на восстановлении российской экономикиИноСМИ07:41Bloomberg: российская экономика не может восстановиться из-за дефицита рабочей силыBanki Loans08:52Показать ещёОценить99Поделиться