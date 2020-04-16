С мая экспортная пошлина при продаже российского сорта нефти марки Urals составит 6,8 доллара за тонну при расчетной цене барреля в 19 долларов. При этом в апреле пошлина составляла 52 доллара с тонны. Таким образом, доход России от нефти упадет на 87% или почти в восемь раз.

Bloomberg: доходы России от экспорта нефти упадут в восемь раз

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