Энергетика
URA.RuBloomberg: доходы России от экспорта нефти упадут в восемь раз
С мая экспортная пошлина при продаже российского сорта нефти марки Urals составит 6,8 доллара за тонну при расчетной цене барреля в 19 долларов. При этом в апреле пошлина составляла 52 доллара с тонны. Таким образом, доход России от нефти упадет на 87% или почти в восемь раз.
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