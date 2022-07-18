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Bloomberg: долг энергокомпаний Европы превысил €1,7 трлн

Совокупный долг энергетических и коммунальных компаний Европы превышает отметку в €1,7 трлн, поскольку предприятия должны брать кредиты для покрытия расходов, которые связаны с ростом цен на газ и нефть.
ТАСС
Показатели пошли в рост после начала пандемии COVID-19, пишет 18 июля агентство Bloomberg
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По подсчетам Bloomberg, за первые шесть месяцев 2022 года энергокомпаниям ЕС пришлось привлечь до 45 млрд евро облигаций и 72 млрд евро кредитов.
Московский Комсомолец
Отключение от российского газа станет главным риском для всего Европейского союза.
ФАН

Подробнее о событии

Bloomberg: общий долг европейских энергокомпаний достиг 1,7 триллиона евро
РИА Новости05:59
Bloomberg: долг энергокомпаний Европы достиг 1,7 триллиона долларов
Lenta.ru05:07
Bloomberg оценил долг европейских энергокомпаний в $1,7 трлн
РБК04:40
Долги энергетических компаний Европы достигли $1,7 трлн
Коммерсантъ05:02
Bloomberg: долг европейских энергетических и коммунальных компаний вырос до 1,7 трлн евро из-за кризиса
Телеканал 360°02:57
Bloomberg: долг энергокомпаний Европы превысил €1,7 триллиона
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Bloomberg: долг энергокомпаний Европы превысил €1,7 трлн
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