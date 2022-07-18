Совокупный долг энергетических и коммунальных компаний Европы превышает отметку в €1,7 трлн, поскольку предприятия должны брать кредиты для покрытия расходов, которые связаны с ростом цен на газ и нефть.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара может заморозить процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии, если они не выполнят ее условия, касающиеся противодействия террористическим организациям.
Санкции ЕС не остановят боевые действия на Украине в короткое время, но создадут России много экономических проблем, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.