Коронавирус
КоммерсантъBloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей
Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю. Аналитики считают, валюты стран с дефицитом текущего счета и относительно неликвидных финансовых рынков наиболее уязвимы для укрепления доллара.
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с чего всё началось
Если падение котировок на фондовом рынке США в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 окажется столь же сильным, как при мировом кризисе 2007–2008 годов, то стоимость валют многих стран с развивающимися рынками может упасть еще сильнее, предупреждает Bloomberg.РБК08:40
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«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ
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