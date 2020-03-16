Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей

Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю. Аналитики считают, валюты стран с дефицитом текущего счета и относительно неликвидных финансовых рынков наиболее уязвимы для укрепления доллара.
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с чего всё началось
Если падение котировок на фондовом рынке США в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 окажется столь же сильным, как при мировом кризисе 2007–2008 годов, то стоимость валют многих стран с развивающимися рынками может упасть еще сильнее, предупреждает
 Bloomberg.
РБК08:40

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России предрекли доллар почти за 100 рублей

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Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей

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Как сильно подорожают автомобили при слабом рубле и эпидемии коронавируса?

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Bloomberg: рубль может ослабеть к доллару еще на 30%

Ведомости10:11

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Bloomberg предупредил о возможном росте курса доллара к рублю еще на 30%

РБК08:40

Bloomberg предупредил о возможном подорожании доллара к рублю еще на 30%

Forbes10:18
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Политика

Лидеры G7 сделали совместное заявление на тему коронавируса

Трагедий, спровоцировавшей мировой кризис здравоохранения, назвали коронавирус COVID-19 лидеры G7.
Вести.Ru 15:18
Общество

В России из-за коронавируса изменят расписание ЕГЭ

Из-за угрозы инфекции перенесут срок досрочной сдачи экзамена. Дату определят в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
Краснодарские известия 09:31
Политика

Трамп считает, что пандемия коронавируса в США продлится до конца лета

Президент США Дональд Трамп не исключил, что пандемия коронавируса в США может продлиться до июля-августа.
РИА Новости 15:37
Спорт

«ФЛГР — остановитесь». Губерниев опять раскритиковал Вяльбе

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале выступил с критикой в адрес Федерации лыжных гонок России, которая пыталась перенести место проведения чемпионата России, в то время как в стране распространяется эпидемии коронавируса.
Спорт-Экспресс 15:38
Здоровье

Собраны рекомендации гражданам старше 60 лет по защите от коронавируса

В Минздраве РФ подготовили памятку с советами по профилактике коронавируса для людей старше 60 лет.
ЮГ Times 08:24
Политика

Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны

Границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты на срок в 30 дней из-за распространения коронавируса, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в телеобращении к народу, ставшем вторым за четыре дня.
РИА Новости 15:27
Политика

Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев в страну

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда стран о решении с полуночи 18 марта временно ограничить въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.
Интерфакс 14:26
Общество

В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом

В России зарегистрировано еще 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Новый Калининград.Ru 08:55
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Политика

Собянина утвердили первым зампредом совета по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил мэра Москвы Сергея Собянина первым зампредом Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 14:10
Шоу-бизнес

Идрис Эльба заразился коронавирусом

ТАСС 14:54
Политика

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию

В заключении (.pdf) говорится, что КС пришел к заключению, что порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции РФ.
Коммерсантъ 09:40
Шоу-бизнес

Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
RuNews24.ru вчера в 10:46
Политика

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
RT на русском 07:00
Политика

Тысячи российских туристов не могут вернуться в Россию

Тысячи граждан России, оказавшиеся за границей, не могут вернуться на родину из-за введенных запретов на авиасообщение, заявила изданию «Подъем» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Московский Комсомолец 12:16
Футбол

«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ

Коммерсантъ 15:33
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России

Компания «Яндекс» запустила уникальную онлайн-карту распространения коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 14:29
Общество

Школы в Москве закроют с 21 марта

Общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта в связи с распространением коронавируса.
Известия 10:35
Общество

Ivi и «Кинопоиск» открыли бесплатный доступ к фильмам и сериалам

Крупнейшие российские сервисы начинают открывать бесплатный доступ к просмотру фильмов и сериалов на фоне распространения коронавируса и создания неблагоприятного информационного фона в стране.
Моллы.Ru 09:47
Игры

Распродажа в GOG – более 2500 предложений, скидки до 90% и бесплатная раздача материалов по «Ведьмаку»

В сервисе GOG до 30 марта, 17:00 по московскому времени, проходит весенняя распродажа, в рамках которой со скидками вплоть до 90% можно купить старые и не очень игры.
Городской портал Новый Нижний 14:00
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать

В эфире программы Татьяна Плаксина призналась, ее мать много лет оказывала на нее психологическое давление.
Вокруг ТВ 12:44
Шоу-бизнес

Решилась судьба элитной квартиры Юлии Началовой

В конечном итоге квартира всё-таки досталась единственной наследнице Юлии Началовой - теперь Вера является законной владелицей четырехкомнатной элитной квартиры в центре Москвы.
Bimru.ru 13:34
Авто

В России стартовали продажи BMW 2-Series Gran Coupe

Отечественный дилеры марки предлагают новый BMW 2-Series Gran Coupe по цене от 1,99 млн рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 06:59
Общество

Нижегородские вузы переходят на дистанционное обучение

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции подписал приказ с рекомендацией организовать обучение студентов "вне места нахождения университетов" и обеспечить освоение студентами образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
РИА Новости 09:28
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Политика

Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Сербия обратилась к России с запросом о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщается на сайте сербского министерства иностранных дел.
Газета.Ru 14:17
Армия и оружие

National Interest назвал российский Су-35 угрозой для истребителей США

National Interest назвал российский Су-35 реальной угрозой для самолетов F-15, F-18 и F-35, которые находятся на вооружении ВВС США.
РЕН ТВ вчера в 06:07
Шоу-бизнес

Беременную жену Бориса Грачевского приняли за школьницу

Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину приняли за школьницу. Об этой истории рассказал сам режиссёр, отметив всю комичность ситуации.
OAnews 04:25
Общество

Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Evo-rus.com 07:10
Транспорт

РЖД останавливает сообщение с Казахстаном

Курсирование пассажирских поездов между Россией и Казахстаном будет временно приостановлено с 17 марта из-за коронавируса, сообщили в РЖД.
Российская газета 15:27
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