с чего всё началось

Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю. Аналитики считают, валюты стран с дефицитом текущего счета и относительно неликвидных финансовых рынков наиболее уязвимы для укрепления доллара.

Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей

Спорт «ФЛГР — остановитесь». Губерниев опять раскритиковал Вяльбе Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале выступил с критикой в адрес Федерации лыжных гонок России, которая пыталась перенести место проведения чемпионата России, в то время как в стране распространяется эпидемии коронавируса.

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Политика Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев в страну Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда стран о решении с полуночи 18 марта временно ограничить въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.

Политика Собянина утвердили первым зампредом совета по борьбе с коронавирусом Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил мэра Москвы Сергея Собянина первым зампредом Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Политика Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию В заключении (.pdf) говорится, что КС пришел к заключению, что порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции РФ.

Политика Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.

Политика Тысячи российских туристов не могут вернуться в Россию Тысячи граждан России, оказавшиеся за границей, не могут вернуться на родину из-за введенных запретов на авиасообщение, заявила изданию «Подъем» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Общество Ivi и «Кинопоиск» открыли бесплатный доступ к фильмам и сериалам Крупнейшие российские сервисы начинают открывать бесплатный доступ к просмотру фильмов и сериалов на фоне распространения коронавируса и создания неблагоприятного информационного фона в стране.

Шоу-бизнес Решилась судьба элитной квартиры Юлии Началовой В конечном итоге квартира всё-таки досталась единственной наследнице Юлии Началовой - теперь Вера является законной владелицей четырехкомнатной элитной квартиры в центре Москвы.

Общество Нижегородские вузы переходят на дистанционное обучение Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции подписал приказ с рекомендацией организовать обучение студентов "вне места нахождения университетов" и обеспечить освоение студентами образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Политика Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом Сербия обратилась к России с запросом о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщается на сайте сербского министерства иностранных дел.

Шоу-бизнес Беременную жену Бориса Грачевского приняли за школьницу Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину приняли за школьницу. Об этой истории рассказал сам режиссёр, отметив всю комичность ситуации.