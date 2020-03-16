Коронавирус
КоммерсантъBloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей
Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю. Аналитики считают, валюты стран с дефицитом текущего счета и относительно неликвидных финансовых рынков наиболее уязвимы для укрепления доллара.
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с чего всё началось
Если падение котировок на фондовом рынке США в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 окажется столь же сильным, как при мировом кризисе 2007–2008 годов, то стоимость валют многих стран с развивающимися рынками может упасть еще сильнее, предупреждает Bloomberg.РБК08:40
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Экономика
Правительство подготовило план защиты экономики из-за коронавируса
Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса, с которым ознакомились «Ведомости».
Транспорт
На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Экономика
Минэкономразвития подготовило реформу процедуры банкротства
Минэкономразвития хочет сократить сроки и издержки процедуры и значительно увеличить размер погашения требований кредиторов, оно направило на согласование в министерства и ведомства такой законопроект.
Политика
Зеленский не исключил введения на Украине режима ЧП из-за COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил введения при необходимости режима черезвычайного положения на территории страны из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек
Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.
Происшествия
Кличко рассказал, как заразились коронавирусом первые двое киевлян
На своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как заразились коронавирусом двое первых киевлян.
Политика
Россия закроет границу с Белоруссией
По последним данным в Белоруссии коронавирус обнаружен у 27 человек, в РФ у 63.
Кино
Джонни Деппа показали в образе Джокера
Армия и оружие
Турция допустила силовую зачистку трассы в Идлибе
Турция прикладывает все усилия, чтобы очистить трассу М4 в сирийской провинции Идлиб от террористических группировок и боевиков оппозиции, а также создать зону безопасности по обеим сторонам от дороги.
Армия и оружие
Китайские эксперты назвали преимущества российских гиперзвуковых ракет
Гиперзвуковое оружие обладает определенными преимуществами по сравнению с другими управляемыми ракетами и способно удовлетворить потребности России в модернизации вооружений, пишет газета "Жэньминь жибао".
Общество
Во Франции ограничат передвижение людей
Власти Франции вводят на 15 дней с 17 марта ограничения на передвижение людей на территории страны.
Шоу-бизнес
Обновила цвет к весне: певица Нюша стала блондинкой
На своей странице в соцсети Instagram Нюша опубликовала новое фото, на котором она запечатлена с новым оттенком волос – к весне 29-летняя певица решила перекраситься из брюнетки в блондинку.
Энергетика
Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Двухлетняя девочка просидела двое суток одна в квартире с телом умершей матери в Москве, сейчас ребенка передали тете.
Политика
Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Здоровье
Испанский медик назвал продукты, защищающие от коронавируса
Испанский врач рассказал о продуктах, которые могут помочь во время пандемии коронавируса.
Киберспорт
WePlay! проведет благотворительный онлайн-турнир с Virtus.pro, Secret и Nigma
Charity Play, который пройдет в марте в режиме онлайн. Информация об этом появилась в официальных социальных сетях турнирного оператора.
Игры
«Артём, главное — не ешь жёлтый снег»: Metro 2033 исполнилось 10 лет
Ровно 10 лет назад, 16 марта 2010 года, в продажу для PC (Steam) и Xbox 360 на территории Соединённых штатов Америки поступила Metro 2033 — первая часть теперь уже культовой серии шутеров от украинской студии 4A Games.
Футбол
Фабрегас: «Жена не разрешает заводить новых детей. Посоветуйте сериал»
32-летний футболист обратился к болельщикам за помощью и с юмором попросил подсказать хорошие сериалы.
Космос
Обнаружение брака не помешает пусковой кампании ракет «Протон-М»
Несмотря на обнаружение в ракете «Протон», предназначенной для запуска спутников связи «Экспресс», некачественных комплектующих, Центр имени Хруничева готов обеспечить пусковую кампанию ракет «Протон-М», заявил в интервью «РИА Новости» генеральный директор центра Алексей Варочко.
Общество
Коронавирус может передаваться через наличные деньги
Наличные деньги могут теоретически быть каналом передачи коронавируса. Об этом объявил Роспотребнадзор, ссылаясь на данные ВОЗ.
Общество
30 новых случаев коронавируса выявили в России
В России за последние сутки зарегистрированы 30 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает RT со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса.
Политика
CureVac опровергла слухи о попытках Трампа переманить ее ученых в США
Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что Трамп пытается переманить ученых CureVac, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, в Соединенные Штаты.
Авто
Эксперт рассказал, когда лучше продавать автомобиль с пробегом
Общество
Вице-губернатор Петербурга самоизолировался
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов ушел в самоизоляцию.
Хоккей
КХЛ на неделю приостановила Кубок Гагарина
Сегодня вечером Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю.