с чего всё началось

Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю. Аналитики считают, валюты стран с дефицитом текущего счета и относительно неликвидных финансовых рынков наиболее уязвимы для укрепления доллара.

Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей

Транспорт На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Экономика Минэкономразвития подготовило реформу процедуры банкротства Минэкономразвития хочет сократить сроки и издержки процедуры и значительно увеличить размер погашения требований кредиторов, оно направило на согласование в министерства и ведомства такой законопроект.

Общество В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.

Политика Россия закроет границу с Белоруссией По последним данным в Белоруссии коронавирус обнаружен у 27 человек, в РФ у 63.

Армия и оружие Турция допустила силовую зачистку трассы в Идлибе Турция прикладывает все усилия, чтобы очистить трассу М4 в сирийской провинции Идлиб от террористических группировок и боевиков оппозиции, а также создать зону безопасности по обеим сторонам от дороги.

Армия и оружие Китайские эксперты назвали преимущества российских гиперзвуковых ракет Гиперзвуковое оружие обладает определенными преимуществами по сравнению с другими управляемыми ракетами и способно удовлетворить потребности России в модернизации вооружений, пишет газета "Жэньминь жибао".

Общество Во Франции ограничат передвижение людей Власти Франции вводят на 15 дней с 17 марта ограничения на передвижение людей на территории страны.

Шоу-бизнес Обновила цвет к весне: певица Нюша стала блондинкой На своей странице в соцсети Instagram Нюша опубликовала новое фото, на котором она запечатлена с новым оттенком волос – к весне 29-летняя певица решила перекраситься из брюнетки в блондинку.

Энергетика Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.

Политика Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.

Игры «Артём, главное — не ешь жёлтый снег»: Metro 2033 исполнилось 10 лет Ровно 10 лет назад, 16 марта 2010 года, в продажу для PC (Steam) и Xbox 360 на территории Соединённых штатов Америки поступила Metro 2033 — первая часть теперь уже культовой серии шутеров от украинской студии 4A Games.

Космос Обнаружение брака не помешает пусковой кампании ракет «Протон-М» Несмотря на обнаружение в ракете «Протон», предназначенной для запуска спутников связи «Экспресс», некачественных комплектующих, Центр имени Хруничева готов обеспечить пусковую кампанию ракет «Протон-М», заявил в интервью «РИА Новости» генеральный директор центра Алексей Варочко.

Общество Коронавирус может передаваться через наличные деньги Наличные деньги могут теоретически быть каналом передачи коронавируса. Об этом объявил Роспотребнадзор, ссылаясь на данные ВОЗ.

Общество 30 новых случаев коронавируса выявили в России В России за последние сутки зарегистрированы 30 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает RT со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Политика CureVac опровергла слухи о попытках Трампа переманить ее ученых в США Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что Трамп пытается переманить ученых CureVac, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, в Соединенные Штаты.