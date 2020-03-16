Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей

Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю. Аналитики считают, валюты стран с дефицитом текущего счета и относительно неликвидных финансовых рынков наиболее уязвимы для укрепления доллара.
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с чего всё началось
Если падение котировок на фондовом рынке США в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 окажется столь же сильным, как при мировом кризисе 2007–2008 годов, то стоимость валют многих стран с развивающимися рынками может упасть еще сильнее, предупреждает
 Bloomberg.
РБК08:40

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Эксперт оценил вероятность сценария обвала рубля до ста за доллар

РИА Новости13:50

России предрекли доллар почти за 100 рублей

Lenta.ru11:57

Bloomberg предупредил о возможном росте курса доллара к рублю еще на 30%

РБК08:40

Bloomberg: рубль может ослабеть к доллару еще на 30%

Ведомости10:11

Bloomberg: Коронавирус принесет россиянам доллар по 100 рублей

Фонтанка.Ру09:51

Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей

Коммерсантъ11:18

Как сильно подорожают автомобили при слабом рубле и эпидемии коронавируса?

ТАСС07:05
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 14:30, Ашберн
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Россия ограничивает въезд иностранных граждан

Правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Политик констатировал, что «Россия вся полыхает от коронавируса», отмечает БелТА. При этом он назвал РФ «родной».
News.ru 05:28
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93

В России зафиксировано свыше 90 случаев заражения коронавирусом, более 80 — завезённые.
RT на русском 13:56
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Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда

RT на русском 12:47
Общество

В Подмосковье закроют школы на трехнедельные каникулы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Instagram, что со следующей недели в школах региона объявят трехнедельные каникулы.
РБК 12:16
Хоккей

«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Руководство казахстанского хоккейного клуба «Барыс» приняло решения отказаться от участия в плей-офф КХЛ.
Metaratings 02:02
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ЕС может ввести запрет на все поездки на свою территорию

Еврокомиссия (ЕК) предложила главам государств и правительств ЕС ввести временные ограничения на все поездки, кроме неотложных, сроком на 30 дней для борьбы с коронавирусом.
ТАСС 12:06
Общество

В Петербурге открыли бесплатные пункты проверки на коронавирус

Комитет по здравоохранению города опубликовал список пунктов, в которых все желающие могут сдать биоматериал для проверки на коронавирусную инфекцию.
Московский Комсомолец 07:55
Экономика

ФРС США рекордно снизила ключевую ставку

В Федеральной резервной системе (ФРС) США в рамках борьбы с экономическими последствиями коронавируса максимально снизили ключевую ставку.
МИР 24 вчера в 17:42
Общество

Очереди за марихуаной из-за коронавируса заполонили Нидерланды

Буквально через несколько минут после заявления правительства страны на улицах выстраивались очереди из нескольких десятков человек.
Live24 09:22
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Турция готова единолично провести Евро-2020

Турция предложила УЕФА самостоятельно провести чемпионат Европы 2020 года, сообщает AS.
Чемпионат 14:15
Культура

Брат Муслима Магомаева раскритиковал создателей сериала о музыканте

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Демо Resident Evil 3 Remake выйдет 19 марта

Релиз Resident Evil 3 Remake состоится 3 апреля на PS4, Xbox One и PC.
Cyber.sports.ru 10:41
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", сообщила в своем Instagram о решении изолироваться, после того как у нее было диагностировано заражение коронавирусом.
Газета.Ru 02:43
Общество

Школы в Москве закроют с 21 марта из‑за коронавируса

Общеобразовательные и спортивные школы закроют в Москве с 21 марта по 12 апреля для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается в личном блоге мэра столицы Сергея Собянина.
РИАМО 10:29
Армия и оружие

Индия решила купить 400 российских танков Т-90С

Вооружённые силы Индии решили закупить ещё 400 российских танков Т-90С, производимых в стране по лицензии.
RT на русском 11:18
Здоровье

В ВОЗ рассказали о ситуации с коронавирусом в мире и Китае

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
RT на русском 13:58
Общество

Экс-солистка «Ленинграда» выбыла из украинского «Голоса» из-за Крыма

Бывшая солистка российской группировки "Ленинград" Василиса Старшова покинула украинское шоу "Голос страны" из-за попадания в базу скандального сайта "Миротворец".
РИА Новости 12:13
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ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Экономика

Мишустин поручил подготовить предложения по снижению ипотечных выплат

В феврале Мишустин заявлял о необходимости дальнейшего снижения ипотечных ставок.
Интерфакс 05:18
Здоровье

ПФР дал рекомендации пожилым россиянам из-за риска заражения COVID-19

Россиянам в возрасте от 60 лет из-за высокого риска заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и возможных осложнений рекомендуется сократить поездки на общественном транспорте и реже посещать публичные места.
RT на русском 12:48
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Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

ФАН вчера в 05:26
Общество

Россиянин с коронавирусом рассказал о течении болезни и ее симптомах

Заболевший коронавирусом россиянин Петр Тюшкевич рассказал, как он узнал о заболевании и в каком порядке начали проявляться симптомы.
Аргументы недели 03:54
Общество

Банки начали переводить своих сотрудников на удаленную работу

Значительное число своих сотрудников переводит на удаленный режим ВТБ, из дома будут работать больше половины сотрудников Газпромбанка, Тинькофф-банк также сообщил, что решил постепенно выводить людей из офисов домой и переведет на удаленную работу тех, кто технически может работать из дома.
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Политика

Украина закрывает все пункты пропуска в Донбассе

Пункты пропуска прекратят работу 16 марта.
Новостной фронт вчера в 09:32
Политика

В МИД Белоруссии прокомментировали закрытие границы с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на границе с Белоруссией вводится ограничение на пропуск граждан.
REGNUM 04:24
Кино

Добронравов подтвердил, что Артемьева не снимется в новых «Сватах»

Седьмой сезон комедийного сериала «Сваты» снимается без участия Людмилы Артемьевой, игравшей одну из главных ролей ― Ольгу Ковалеву.
ФАН вчера в 05:55
Политика

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.
РБК 10:41
Происшествия

Мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный член

Житель Москвы требует наказать врачей после ампутации полового члена.
RT на русском вчера в 02:30
Общество

368 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки

Псковское агентство информации 02:16
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