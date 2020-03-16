с чего всё началось

Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю. Аналитики считают, валюты стран с дефицитом текущего счета и относительно неликвидных финансовых рынков наиболее уязвимы для укрепления доллара.

Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей

Общество Россия ограничивает въезд иностранных граждан Правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общество В Подмосковье закроют школы на трехнедельные каникулы Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Instagram, что со следующей недели в школах региона объявят трехнедельные каникулы.

Политика ЕС может ввести запрет на все поездки на свою территорию Еврокомиссия (ЕК) предложила главам государств и правительств ЕС ввести временные ограничения на все поездки, кроме неотложных, сроком на 30 дней для борьбы с коронавирусом.

Общество В Петербурге открыли бесплатные пункты проверки на коронавирус Комитет по здравоохранению города опубликовал список пунктов, в которых все желающие могут сдать биоматериал для проверки на коронавирусную инфекцию.

Экономика ФРС США рекордно снизила ключевую ставку В Федеральной резервной системе (ФРС) США в рамках борьбы с экономическими последствиями коронавируса максимально снизили ключевую ставку.

Общество Очереди за марихуаной из-за коронавируса заполонили Нидерланды Буквально через несколько минут после заявления правительства страны на улицах выстраивались очереди из нескольких десятков человек.

Шоу-бизнес Ольга Куриленко заразилась коронавирусом Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", сообщила в своем Instagram о решении изолироваться, после того как у нее было диагностировано заражение коронавирусом.

Общество Школы в Москве закроют с 21 марта из‑за коронавируса Общеобразовательные и спортивные школы закроют в Москве с 21 марта по 12 апреля для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается в личном блоге мэра столицы Сергея Собянина.

Здоровье ПФР дал рекомендации пожилым россиянам из-за риска заражения COVID-19 Россиянам в возрасте от 60 лет из-за высокого риска заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и возможных осложнений рекомендуется сократить поездки на общественном транспорте и реже посещать публичные места.

Общество Банки начали переводить своих сотрудников на удаленную работу Значительное число своих сотрудников переводит на удаленный режим ВТБ, из дома будут работать больше половины сотрудников Газпромбанка, Тинькофф-банк также сообщил, что решил постепенно выводить людей из офисов домой и переведет на удаленную работу тех, кто технически может работать из дома.