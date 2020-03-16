с чего всё началось

Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю. Аналитики считают, валюты стран с дефицитом текущего счета и относительно неликвидных финансовых рынков наиболее уязвимы для укрепления доллара.

Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей

Политика Кабмин России объяснил решение ограничить въезд из Белоруссии Ограничение въезда из Белоруссии в Россию решено ввести в связи с непринятием Минском рекомендованных ВОЗ мер по перекрытию границ с третьими странами.

Здоровье Почти 8 млн британцев могут госпитализировать из-за коронавируса «До 80% населения, как ожидается, будут инфицированы COVID-19 в ближайшие 12 месяцев, и до 15% людей (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация», — говорится в попавшем в распоряжение газеты документе.

Политика Лукашенко удивился закрытию российско-белорусской границы Президент Белоруссии Александр Лукашенко удивился решению правительства России закрыть границу между странами в связи с распространением нового типа коронавируса (Covid-19).

Общество Собянин: все школы Москвы закрываются с 21 марта Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что спортивные и общеобразовательные школы столицы закроются с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество В школах Подмосковья с 23 марта введут трёхнедельные каникулы В школах Московской области с 23 марта будут объявлены каникулы сроком на три недели в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Медведев призвал перевести отделения ЕР на удалённый режим работы Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поручил перевести региональные отделения и центральный исполком ЕР на удалённый режим работы из-за коронавируса.

Общество Apple во Франции оштрафовали на рекордную сумму €1,1 млрд Антимонопольное ведомство Франции (Autorité de la concurrence, ADLC) наложило на Apple штраф более чем в €1,1 млрд, признав компанию виновной в ценовом сговоре с двумя оптовыми продавцами.

Киберспорт Коэффициент на отмену The International 2020 опустился с 50 до 1.15 В начале марта букмекерская компания «БалтБет» открыла линию ставок на отмену The International 2020 по Dota 2. На тот момент коэффициент составлял 50, а со временем снизился до 1.15.

Шоу-бизнес Ольга Куриленко заразилась коронавирусом Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", сообщила в своем Instagram о решении изолироваться, после того как у нее было диагностировано заражение коронавирусом.

Общество Россиян предупредили о погодных аномалиях Синоптики пообещали погодные аномалии на юге европейской части России, а также в Новосибирске и Красноярске.

Общество Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.

Энергетика Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.