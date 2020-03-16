Коронавирус
КоммерсантъBloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей
Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю. Аналитики считают, валюты стран с дефицитом текущего счета и относительно неликвидных финансовых рынков наиболее уязвимы для укрепления доллара.
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с чего всё началось
Если падение котировок на фондовом рынке США в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 окажется столь же сильным, как при мировом кризисе 2007–2008 годов, то стоимость валют многих стран с развивающимися рынками может упасть еще сильнее, предупреждает Bloomberg.РБК08:40
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Политика
Кабмин России объяснил решение ограничить въезд из Белоруссии
Ограничение въезда из Белоруссии в Россию решено ввести в связи с непринятием Минском рекомендованных ВОЗ мер по перекрытию границ с третьими странами.
Здоровье
Почти 8 млн британцев могут госпитализировать из-за коронавируса
«До 80% населения, как ожидается, будут инфицированы COVID-19 в ближайшие 12 месяцев, и до 15% людей (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация», — говорится в попавшем в распоряжение газеты документе.
Политика
Лукашенко удивился закрытию российско-белорусской границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко удивился решению правительства России закрыть границу между странами в связи с распространением нового типа коронавируса (Covid-19).
Общество
Собянин: все школы Москвы закрываются с 21 марта
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что спортивные и общеобразовательные школы столицы закроются с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда
Общество
В школах Подмосковья с 23 марта введут трёхнедельные каникулы
В школах Московской области с 23 марта будут объявлены каникулы сроком на три недели в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Медведев призвал перевести отделения ЕР на удалённый режим работы
Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поручил перевести региональные отделения и центральный исполком ЕР на удалённый режим работы из-за коронавируса.
Политика
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.
Общество
Apple во Франции оштрафовали на рекордную сумму €1,1 млрд
Антимонопольное ведомство Франции (Autorité de la concurrence, ADLC) наложило на Apple штраф более чем в €1,1 млрд, признав компанию виновной в ценовом сговоре с двумя оптовыми продавцами.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93
На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19.
Киберспорт
Коэффициент на отмену The International 2020 опустился с 50 до 1.15
В начале марта букмекерская компания «БалтБет» открыла линию ставок на отмену The International 2020 по Dota 2. На тот момент коэффициент составлял 50, а со временем снизился до 1.15.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о передаче коронавируса через деньги
Роспотребнадзор предупредил, что коронавирус COVID-19 может передаваться через наличные деньги.
Общество
В Госдуму внесли проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров
Действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.
Космос
Впервые обнаружена экзопланета за пределами плоскости диска галактики
Политика
Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций
Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", сообщила в своем Instagram о решении изолироваться, после того как у нее было диагностировано заражение коронавирусом.
Общество
«Яндекс» создал онлайн-карту распространения коронавируса в России
На сервисе "Яндекс.Карты" появился специальный раздел, где в режиме онлайн можно видеть, как коронавирус распространяется по России и миру.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
Синоптики пообещали погодные аномалии на юге европейской части России, а также в Новосибирске и Красноярске.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»
Продюсер Максим Фадеев считает работу с певицей Наргиз Закировой своей самой большой ошибкой в профессиональной карьере.
Авто
Спортивный Hyundai Tucson N Line появился в РФ
Компания Hyundai объявила старт продаж спортивной версии кроссовера Hyundai Tucson.
Общество
Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине
Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.
Энергетика
Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
Политика
МИД России направил Киеву ноту протеста после атаки на посольство
Российский МИД направил ноту протеста украинскому внешнеполитическому ведомству в связи с провокацией против посольства в Киеве.
Политика
Евросоюз может ограничить все поездки на свою территорию
Брюссель, 16 марта 2020, 19:39 — REGNUM Европейская комиссия рекомендовала главам государств и правительств стран Европейского союза ввести ограничения сроком на 30 дней на все поездки, за исключением неотложных, из-за ситуации с коронавирусом.
Политика
Зеленский призвал украинцев сидеть дома и закрыл метро
Зеленский призвал Кабмин с 17 марта запретить работу ТРЦ, ресторанов и других развлекательных заведений в Украине.
Происшествия
Ребенок получил ожоги после фокуса аниматора с сухим льдом в Москве
Ребенок в Москве пострадал во время шоу аниматора, на котором использовался сухой лед.
Политика
В Москве расширили список стран «карантинной зоны»
В Москве приняли решение расширить список стран «карантинной зоны», после возвращения из которых необходимо самоизолироваться на 14 суток.
Общество
Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Экономика
Эксперт прокомментировал создание антикризисного фонда в России
Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал прокомментировал создание антикризисного фонда.