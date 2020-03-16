Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей

Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю. Аналитики считают, валюты стран с дефицитом текущего счета и относительно неликвидных финансовых рынков наиболее уязвимы для укрепления доллара.
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с чего всё началось
Если падение котировок на фондовом рынке США в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 окажется столь же сильным, как при мировом кризисе 2007–2008 годов, то стоимость валют многих стран с развивающимися рынками может упасть еще сильнее, предупреждает
 Bloomberg.
РБК08:40

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Bloomberg предупредил о возможном подорожании доллара к рублю еще на 30%

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Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей

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Bloomberg предупредил о возможном росте курса доллара к рублю еще на 30%

РБК08:40
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Политика

Кабмин России объяснил решение ограничить въезд из Белоруссии

Ограничение въезда из Белоруссии в Россию решено ввести в связи с непринятием Минском рекомендованных ВОЗ мер по перекрытию границ с третьими странами.
RT на русском 12:33
Здоровье

Почти 8 млн британцев могут госпитализировать из-за коронавируса

«До 80% населения, как ожидается, будут инфицированы COVID-19 в ближайшие 12 месяцев, и до 15% людей (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация», — говорится в попавшем в распоряжение газеты документе.
ФАН вчера в 20:07
Политика

Лукашенко удивился закрытию российско-белорусской границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко удивился решению правительства России закрыть границу между странами в связи с распространением нового типа коронавируса (Covid-19).
Rambler News Service 07:17
Общество

Собянин: все школы Москвы закрываются с 21 марта

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что спортивные и общеобразовательные школы столицы закроются с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:25
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда

RT на русском 12:47
Общество

В школах Подмосковья с 23 марта введут трёхнедельные каникулы

В школах Московской области с 23 марта будут объявлены каникулы сроком на три недели в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:56
Политика

Медведев призвал перевести отделения ЕР на удалённый режим работы

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поручил перевести региональные отделения и центральный исполком ЕР на удалённый режим работы из-за коронавируса.
RT на русском 10:49
Политика

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.
РБК 10:41
Общество

Apple во Франции оштрафовали на рекордную сумму €1,1 млрд

Антимонопольное ведомство Франции (Autorité de la concurrence, ADLC) наложило на Apple штраф более чем в €1,1 млрд, признав компанию виновной в ценовом сговоре с двумя оптовыми продавцами.
РБК 09:33
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93

На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19.
BFM.ru 08:50
Киберспорт

Коэффициент на отмену The International 2020 опустился с 50 до 1.15

В начале марта букмекерская компания «БалтБет» открыла линию ставок на отмену The International 2020 по Dota 2. На тот момент коэффициент составлял 50, а со временем снизился до 1.15.
CyberSport.ru 06:48
Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о передаче коронавируса через деньги

Роспотребнадзор предупредил, что коронавирус COVID-19 может передаваться через наличные деньги.
НТВ 07:40
Общество

В Госдуму внесли проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров

Действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.
РИА Новости 04:48
Космос

Впервые обнаружена экзопланета за пределами плоскости диска галактики

Красная весна вчера в 00:35
Политика

Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Газета.Ru 05:03
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 02:59
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", сообщила в своем Instagram о решении изолироваться, после того как у нее было диагностировано заражение коронавирусом.
Газета.Ru 02:43
Общество

«Яндекс» создал онлайн-карту распространения коронавируса в России

На сервисе "Яндекс.Карты" появился специальный раздел, где в режиме онлайн можно видеть, как коронавирус распространяется по России и миру.
Российская газета 02:14
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

Синоптики пообещали погодные аномалии на юге европейской части России, а также в Новосибирске и Красноярске.
9111.ru 04:35
Шоу-бизнес

Максим Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»

Продюсер Максим Фадеев считает работу с певицей Наргиз Закировой своей самой большой ошибкой в профессиональной карьере.
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Авто

Спортивный Hyundai Tucson N Line появился в РФ

Компания Hyundai объявила старт продаж спортивной версии кроссовера Hyundai Tucson.
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Общество

Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине

Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.
REGNUM 11:45
Энергетика

Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
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МИД России направил Киеву ноту протеста после атаки на посольство

Российский МИД направил ноту протеста украинскому внешнеполитическому ведомству в связи с провокацией против посольства в Киеве.
Известия 10:47
Политика

Евросоюз может ограничить все поездки на свою территорию

Брюссель, 16 марта 2020, 19:39 — REGNUM Европейская комиссия рекомендовала главам государств и правительств стран Европейского союза ввести ограничения сроком на 30 дней на все поездки, за исключением неотложных, из-за ситуации с коронавирусом.
REGNUM 12:39
Политика

Зеленский призвал украинцев сидеть дома и закрыл метро

Зеленский призвал Кабмин с 17 марта запретить работу ТРЦ, ресторанов и других развлекательных заведений в Украине.
SM News 12:21
Происшествия

Ребенок получил ожоги после фокуса аниматора с сухим льдом в Москве

Ребенок в Москве пострадал во время шоу аниматора, на котором использовался сухой лед.
Известия 07:42
Политика

В Москве расширили список стран «карантинной зоны»

В Москве приняли решение расширить список стран «карантинной зоны», после возвращения из которых необходимо самоизолироваться на 14 суток.
Lenta.ru 10:04
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия вчера в 07:21
Экономика

Эксперт прокомментировал создание антикризисного фонда в России

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал прокомментировал создание антикризисного фонда.
RT на русском 12:49
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