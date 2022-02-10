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Bloomberg: дополнительные доходы России из-за роста цен на нефть составят более $65 млрд

Бюджет России в этом году может пополниться более чем на $65 млрд благодаря росту цен на нефть.
RT на русском
Агентство отмечает, что в рублевом эквиваленте непредвиденная прибыль может быть еще больше, поскольку российская валюта ослабла по отношению к доллару на фоне опасений новых санкций из-за кризиса на Украине.
РБК
Как заявила
 экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец, даже при цене нефти около $85 за баррель баланс российского Фонда национального благосостояния в этом году вырастет на 50% с нынешних $183 млрд.
News.ru
В начале февраля цена нефти российской марки в Европе превысила 95 долларов за баррель впервые с сентября 2014 года.
ПРАЙМ

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