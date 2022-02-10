RT на русскомBloomberg: дополнительные доходы России из-за роста цен на нефть составят более $65 млрдБюджет России в этом году может пополниться более чем на $65 млрд благодаря росту цен на нефть.RT на русскомАгентство отмечает, что в рублевом эквиваленте непредвиденная прибыль может быть еще больше, поскольку российская валюта ослабла по отношению к доллару на фоне опасений новых санкций из-за кризиса на Украине.РБККак заявила экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец, даже при цене нефти около $85 за баррель баланс российского Фонда национального благосостояния в этом году вырастет на 50% с нынешних $183 млрд.News.ruВ начале февраля цена нефти российской марки в Европе превысила 95 долларов за баррель впервые с сентября 2014 года.ПРАЙМЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowRT на русскомРоссийская газетаКапитал страныЦарьградРБКГазета.RuREGNUMИзвестияФАНiReactorИА Красная ВеснаЭкономика сегодняRuposters.ruInfinicaLive24Solenka.infoRTVIПолитическая ЭкспертизаРамблерКомсомольская правдаЦентральная Служба НовостейKazanfirst.ruZnak.comНовые ИзвестияПодробнее о событииДоходы бюджета России от дорогой нефти оценили в $65 млрд в годКомпаниявчера в 04:40Bloomberg: дополнительные доходы России благодаря росту цен на нефть составят $65–80 млрдРБКвчера в 06:50Рост нефтяных котировок обеспечит приток дополнительных 65 млрд долларов в бюджет РФЭкономика сегоднявчера в 06:05Bloomberg: дорогая нефть принесет бюджету России дополнительно $65 млрдВедомостивчера в 05:29Bloomberg: дорогая нефть принесет России дополнительно 80 миллиардов долларов в этом годуРИА Новостивчера в 08:50Bloomberg оценил дополнительные доходы бюджета России из-за роста цен на нефтьForbesвчера в 03:24Россия может получить дополнительные 65 млрд долларов благодаря росту цен на нефтьLive24вчера в 02:58Показать ещёОценить382Поделиться