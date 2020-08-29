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РБК
РБК

Bloomberg допустил снижение курса доллара до ₽70

После трех месяцев падения рубль может вернуться к майским значениям 70 руб. за доллар, показав рост в 6% к нынешнему уровню, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.В источнике
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Газета.Ru

Западные аналитики предсказали подорожание рубля

Газета.Ru17:19
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Западные аналитики сочли рубль слишком дешевым

Телеканал 360°17:18
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На Западе сочли рубль слишком дешевым

РИА Новостивчера в 15:04
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Западные аналитики посчитали рубль чересчур дешёвым

News.ruвчера в 15:31
URA.Ru

Западные аналитики посчитали рубль сильно дешевым

URA.Ruвчера в 16:01
Lenta.ru

На Западе посчитали рубль слишком дешевым

Lenta.ruвчера в 13:47
Forbes

Аналитики допустили снижение курса доллара до 70 рублей

Forbesвчера в 11:07

Китай ответил на успехи Илона Маска собственным коммерческим проектом

Заявление о привлечении дополнительно $173 млн на создание ракеты-носителя серии Hyperbola-2 с метановым двигателем и строительство сопутствующей наземной инфраструктуры для развертывания своего нового проекта сделала китайская компания iSpace, 25 августа сообщает информационный портал ecoruspace.me.
Китай ответил на успехи Илона Маска собственным коммерческим проектом
ИА Красная Весна26 августа в 08:00
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Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Газета.Ruвчера в 13:17

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собралось 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новостивчера в 03:58
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Физики РАН нашли способ уменьшить погрешность атомных часов

Способ уменьшения полевого сдвига в атомных часах нашли ученые института лазерной физики СО РАН совместно с Национальным институтом стандартов и технологий США и французским исследовательским институтом Фемто-СТ. Об этом рассказало научное издание.
iReactor01:28
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