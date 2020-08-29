Заявление о привлечении дополнительно $173 млн на создание ракеты-носителя серии Hyperbola-2 с метановым двигателем и строительство сопутствующей наземной инфраструктуры для развертывания своего нового проекта сделала китайская компания iSpace, 25 августа сообщает информационный портал ecoruspace.me.
Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собралось 1,5 тыс. человек.
Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
Способ уменьшения полевого сдвига в атомных часах нашли ученые института лазерной физики СО РАН совместно с Национальным институтом стандартов и технологий США и французским исследовательским институтом Фемто-СТ. Об этом рассказало научное издание.