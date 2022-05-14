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Bloomberg допустило увеличение числа живущих в нищете британцев до млн человек в 2023 году

Агентство Bloomberg со ссылкой на данные британского Национального института экономических и социальных исследований NIESR спрогнозировало
, что до миллиона жителей страны ждет обнищание в следующем году.
Lenta.ru
Рост цен на энергоносители в связи с ситуацией на Украине, а также серьезные проблемы с трудоустройством приведут британских граждан к жизни в нищете в ближайшее время, передает информационное агентство Bloomberg.
РЕН ТВ
Великобритания, как сообщает Bloomberg, столкнулась с одним из самых серьезных потрясений среди крупных развитых экономик, поскольку резкий рост цен на энергоносители из-за ситуации на Украине и напряженность на рынках труда приводят к росту инфляции.
РИА Новости
По данным NIESR, инфляция в стране к концу нынешнего года достигнет 14,4%, что станет самым высоким показателем за последние 40 лет, при этом экономика Великобритании потеряет 5%.
ПРАЙМ

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