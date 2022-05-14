Рост цен на энергоносители в связи с ситуацией на Украине, а также серьезные проблемы с трудоустройством приведут британских граждан к жизни в нищете в ближайшее время, передает информационное агентство Bloomberg.
Великобритания, как сообщает Bloomberg, столкнулась с одним из самых серьезных потрясений среди крупных развитых экономик, поскольку резкий рост цен на энергоносители из-за ситуации на Украине и напряженность на рынках труда приводят к росту инфляции.
США хотели бы ограничить применение стратегических российских вооружений — носителя беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" и межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире "Соловьев Live".