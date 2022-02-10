Агентство отмечает, что в рублевом эквиваленте непредвиденная прибыль может быть еще больше, поскольку российская валюта ослабла по отношению к доллару на фоне опасений новых санкций из-за кризиса на Украине.
В сообщении отмечается, что самолёты прибыли для "выполнения давно запланированной миссии оперативной бомбардировочной группы" в рамках регулярной серии совместных миссий Европейского командования Вооружённых сил США и Стратегического командования американских ВС. Как уточняет Интерфакс со ссылкой на западные авиационные ресурсы, всего в Британию прибыло четыре американских бомбардировщика.