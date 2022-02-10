Будьте в Плюсе

Bloomberg: дорогая нефть принесет бюджету России дополнительно $65 млрд

По оценке экономистов Bloomberg, при цене $100 за баррель дополнительные доходы могут достичь уже $80 млрд.
Ведомости
Агентство отмечает, что в рублевом эквиваленте непредвиденная прибыль может быть еще больше, поскольку российская валюта ослабла по отношению к доллару на фоне опасений новых санкций из-за кризиса на Украине.
РБК
Как заявила
 экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец, даже при цене нефти около $85 за баррель баланс российского Фонда национального благосостояния в этом году вырастет на 50% с нынешних $183 млрд.
News.ru
В начале февраля цена нефти российской марки в Европе превысила 95 долларов за баррель впервые с сентября 2014 года.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Bloomberg: дорогая нефть принесет бюджету России дополнительно $65 млрд
Ведомости05:29
Bloomberg оценил дополнительный доход России от дорогой нефти в $65 млрд
Lenta.ru08:15
Bloomberg: дополнительные доходы России благодаря росту цен на нефть составят $65–80 млрд
РБК06:50
Рост нефтяных котировок обеспечит приток дополнительных 65 млрд долларов в бюджет РФ
Экономика сегодня06:05
Bloomberg: дорогая нефть принесет России дополнительно 80 миллиардов долларов в этом году
РИА Новости08:50
Доходы бюджета России от дорогой нефти оценили в $65 млрд в год
Компания04:40
Bloomberg оценил дополнительные доходы бюджета России из-за роста цен на нефть
Forbes03:24

Интересное

Президент Путин: цитата про красавицу и Украину не имела никакого личного измерения

Глава государства подчеркнул, что эта фраза не имела никакого "личного измерения".
РИА Новости10:16

Глава МИД Британии Трасс усомнилась в суверенитете России над Ростовом и Воронежем

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, отвечая на вопрос российского коллеги Сергея Лаврова, заявила, что Ростовская и Воронежская области не принадлежат России.
Газета.Ru09:32

США перебросили в Британию группу стратегических бомбардировщиков B-52H

В сообщении отмечается, что самолёты прибыли для "выполнения давно запланированной миссии оперативной бомбардировочной группы" в рамках регулярной серии совместных миссий Европейского командования Вооружённых сил США и Стратегического командования американских ВС. Как уточняет Интерфакс со ссылкой на западные авиационные ресурсы, всего в Британию прибыло четыре американских бомбардировщика.
RT на русском09:47

Телеведущая Ольга Бузова поддержала фигуристку Камилу Валиеву в допинг-скандале

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова обратилась к российской фигуристке Камиле Валиевой, подозреваемой в допинге.
News.ru08:27
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании судов Грозного

Парламент Чеченской Республики внес в Государственную Думу законопроект о переименовании районных судов Грозного, который в случае одобрения создаст прецедент в российском праве.
Lenta.ru09:28

ФАС признала «Северсталь», НЛМК и ММК виновными в монопольно высоких ценах

«Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) установили завышенные цены на горячекатаный плоский прокат.
Коммерсантъ09:42

Презентация Aston Martin начнётся в 17:00 МСК

Презентация новой машины Aston Martin пройдёт сегодня и начнётся в 17:00 по московскому времени – увидеть её можно на официальном канале команды в YouTube и на этой страничке.
F1news.ru03:19

Директор СВР Нарышкин заявил, что Украина полным ходом готовится к войне в Донбассе

Киев полномасштабно готовится к войне, все боеспособные части Вооруженных сил Украины (ВСУ) сконцентрированы на линии разграничения в Донбассе.
Lenta.ru08:37

В горах Сочи послушника монастыря унесло течением быстрой реки

В горах Сочи спасатели ведут поиск послушника монашеского скита, которого унесло во время попытки перейти вброд реку Безымянка (приток Псоу).
Российская газета10:01

Глава СВР Сергей Нарышкин: «Разведка работает на мир»

Внимание всего мира сконцентрировано на конфликте на востоке Украины. Разговоры о якобы грядущей войне уже слышны «из каждого утюга».
Московский Комсомолец07:58