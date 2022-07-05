Грузоотправители могут заработать около $1,6 млн за перевозку российской нефти на танкере из порта Козьмино (Приморье) в Китай, что примерно в три раза больше, чем до начала спецоперации России на Украине, сообщил Bloomberg.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что заявления об оборонительном характере НАТО — «глупые и стыдные», поскольку эти функции объединения были утрачены, как только развалились Советский союз и Варшавский договор.
"Учитывая общий высокий уровень неопределенности и невозможность спрогнозировать потенциальное возобновление производства в Нижнем Новгороде, Фольксваген Груп Рус приняла решение начать официальную процедуру закрытия своего собственного офиса в Нижнем Новгороде 5 июля 2022 года", - сообщили агентству в компании.