Будьте в Плюсе

Bloomberg: доставка российской нефти в Китай морем подорожала втрое

Турция и Греция тоже перевозят российское сырье.
Lenta.ru
Грузоотправители могут заработать около $1,6 млн за перевозку российской нефти на танкере из порта Козьмино (Приморье) в Китай, что примерно в три раза больше, чем до начала спецоперации России на Украине, сообщил Bloomberg.
РБК
Всего афрамакс может перевозить около 730 тыс. барр. нефти.
РБК
Китай стал одним из ключевых рынков сбыта российских энергоресурсов.
Говорит Москва

Подробнее о событии

Bloomberg: доставка российской нефти в Китай морем подорожала втрое
Lenta.ru06:37
Bloomberg: стоимость доставки нефти РФ в Китай по морю выросла втрое
РЕН ТВ04:50
Bloomberg: Россия продолжает поставлять нефть в Китай, несмотря на санкции
Газета.Ru04:49
Bloomberg: поставки российской нефти в Китай продолжаются, несмотря на санкции
ТАСС03:58
Доставка российской нефти в Китай по морю подорожала втрое
Московский Комсомолец03:56
Стоимость доставки российской нефти в Китай водным путём выросла втрое
Говорит Москва04:13
Cтоимость доставки российской нефти в Китай по морю выросла втрое
РБК03:08

Интересное

Компания Yum Brands Inc сообщила о переговорах по продаже ресторанов KFC

Компания Yum Brands Inc продолжает обсуждать продажу своих ресторанов KFC и прав на франшизу в России местному покупателю.
Lenta.ru09:33

Трое вооруженных мужчин в масках атаковали воинскую часть в Клинцах и скрылись

Трое вооруженных мужчин рано утром во вторник, 5 июля, совершили нападение на воинскую часть в Клинцах Брянской области неподалеку от границы с Украиной, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru08:56

В МИД Китая назвали шуткой века заявление Столтенберга об оборонительных целях НАТО

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что заявления об оборонительном характере НАТО — «глупые и стыдные», поскольку эти функции объединения были утрачены, как только развалились Советский союз и Варшавский договор.
Lenta.ru08:13

Кудрин уволен из СПбГУ по собственному желанию

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин покинул Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) по собственному желанию.
REGNUM17:30

«Интерфакс» сообщил об обысках у начальника ГИБДД Петербурга и Ленобласти

Силовики провели обыски у начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова.
Lenta.ru07:35

Толстой заявил, что Россия не признает решения сессии ПА ОБСЕ, на которой ее не было

Как вы знаете, британские власти отказали в возможности участия в работе этой сессии делегации России и Белоруссии, нарушив все правила ОБСЕ.
РИА Новости07:57

Компания Volkswagen начала процедуру закрытия своего офиса в Нижнем Новгороде

"Учитывая общий высокий уровень неопределенности и невозможность спрогнозировать потенциальное возобновление производства в Нижнем Новгороде, Фольксваген Груп Рус приняла решение начать официальную процедуру закрытия своего собственного офиса в Нижнем Новгороде 5 июля 2022 года", - сообщили агентству в компании.
РИА Новости09:18

Курс доллара на Мосбирже превысил 61 рубль впервые с 8 июня

Курс доллара в ходе валютных торгов на Мосбирже во вторник превысил 61 рубль впервые с 8 июня, курс евро достиг 63 рублей впервые с 10 июня, свидетельствуют данные торгов.
ТАСС04:51

Жигалова прокомментировала возвращение Меладзе и Урганта в российский шоу-бизнес

Журналистка Алена Жигалова высказалась о возвращении певца Валерия Меладзе и ведущего Ивана Урганта в российский шоу-бизнес.
Центральная Служба Новостей08:17

Рогозин предложил национализировать производство радиационностойкой элементной базы

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предлагает национализировать производство радиационностойкой элементной базы и передать его "Роскосмосу" и "Росатому".
РИА Новости08:54