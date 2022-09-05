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Bloomberg: экономика РФ может столкнуться с рецессией на 10 лет

Россия может столкнуться с более длительной и глубокой экономической рецессией из-за американских и европейских санкций, ставя под угрозу отрасли, на которые страна годами опиралась в своей экономике.
Коммерсантъ
Два из трех сценариев, приведенных в докладе, показывают, что в следующем году сокращение ускорится, а экономика вернется к довоенному уровню только в конце десятилетия или позже.
Profinance.ru
Согласно оценкам, содержащимся в прогнозе, порядка 200 тысяч IT-специалистов могут покинуть страну к 2025.
Frank Media
Согласно «стрессовому» сценарию, в 2024 году падение составит 11,9% по сравнению с 2023 годом.
Коммерсантъ

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