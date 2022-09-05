КоммерсантъBloomberg: экономика РФ может столкнуться с рецессией на 10 летРоссия может столкнуться с более длительной и глубокой экономической рецессией из-за американских и европейских санкций, ставя под угрозу отрасли, на которые страна годами опиралась в своей экономике.КоммерсантъДва из трех сценариев, приведенных в докладе, показывают, что в следующем году сокращение ускорится, а экономика вернется к довоенному уровню только в конце десятилетия или позже.Profinance.ruСогласно оценкам, содержащимся в прогнозе, порядка 200 тысяч IT-специалистов могут покинуть страну к 2025.Frank MediaСогласно «стрессовому» сценарию, в 2024 году падение составит 11,9% по сравнению с 2023 годом.КоммерсантъЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняYakutsk.ruИА Красная ВеснаRTVIАБНFrank MediaГазета.RuInfinicaФАНПодробнее о событииBloomberg: экономика РФ может столкнуться с рецессией на 10 летКоммерсантъ17:28Bloomberg узнал о прогнозе «глубокой рецессии» в России в закрытом отчете для кабминаForbesвчера в 15:44Bloomberg: экономика РФ может столкнуться с рецессией до 2030 годаАБНвчера в 14:44Bloomberg: ущерб экономике РФ от санкций Запада может оказаться более серьезнымФАНвчера в 13:43Россия втайне готовится к затяжному экономическому кризисуProfinance.ruвчера в 13:27Bloomberg предрёк длительную и глубокую рецессию российской экономикиInfinicaвчера в 13:09Bloomberg: российская экономика может столкнуться с более длительной и глубокой рецессиейГазета.Ruвчера в 11:53Показать ещёОценить250Поделиться