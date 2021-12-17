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Bloomberg: экономист Александр Абрамов рассчитал инфляцию, использовав мармеладных мишек

Инфляция в России в 2021 году неоднократно не оправдывала прогнозы, в том числе Центрального банка.
РБК
Специалист по финансовым рынкам РАНХиГС, экономист Александр Абрамов нашел более точный способ рассчитать инфляцию, использовав мармеладных мишек, пишет Bloomberg.
РБК
Результаты наблюдений показали, что цены начали расти в прошлом году сразу после того, как Центробанк начал снижать процентные ставки.
Lenta.ru
Росстат ранее сообщил, что годовая инфляция в России достигла 8,4%, что стало максимальным значением с января 2016 года.
РБК

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Экономист Абрамов составил точный прогноз по росту цен по мармеладным мишкам
Lenta.ru17:01
Bloomberg: экономист Александр Абрамов рассчитал инфляцию, использовав мармеладных мишек
РБК16:33
Bloomberg: индекс мармеладных мишек говорит, что инфляция в России — выше 25%
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