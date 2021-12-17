РБКBloomberg: экономист Александр Абрамов рассчитал инфляцию, использовав мармеладных мишекИнфляция в России в 2021 году неоднократно не оправдывала прогнозы, в том числе Центрального банка.РБКСпециалист по финансовым рынкам РАНХиГС, экономист Александр Абрамов нашел более точный способ рассчитать инфляцию, использовав мармеладных мишек, пишет Bloomberg.РБКРезультаты наблюдений показали, что цены начали расти в прошлом году сразу после того, как Центробанк начал снижать процентные ставки.Lenta.ruРосстат ранее сообщил, что годовая инфляция в России достигла 8,4%, что стало максимальным значением с января 2016 года.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКБизнес-векторПодробнее о событииЭкономист Абрамов составил точный прогноз по росту цен по мармеладным мишкамLenta.ru17:01Bloomberg: экономист Александр Абрамов рассчитал инфляцию, использовав мармеладных мишекРБК16:33Bloomberg: индекс мармеладных мишек говорит, что инфляция в России — выше 25%Бизнес-векторвчера в 03:42Показать все источникиОценить6Поделиться