КоммерсантъBloomberg: экспорт российской солярки в США достиг максимума с 2018 годаЧетыре танкера с 2 млн баррелей российского дизельного топлива движутся к восточному побережью США и должны прибыть в Нью-Йорк и Нью-Хейвен на следующей неделе.КоммерсантъСтоимость дизельного топлива на восточном побережье США подскочила до максимума с 2014 г.Neftegaz.ruПо данным Bloomberg, спрос на солярку в США все еще высок, но запасов мало.Коммерсантъ«Страна (Россия) наращивает экспорт дизельного топлива. Поставки из балтийского порта Приморск должны достичь максимума с 2016 года», — сообщает Люсия Кассай.ПолитРоссияЧитать далееСвернутьАктуальные НовостиАктуальные НовостиНародные новостиЭкономика сегодняПолитРоссияПрофильNewInformФАНРосбалтOilCapital.ruГЛАС.RUПодробнее о событииBloomberg: Россия отправила в США максимальный объем дизельного топливаLenta.ruвчера в 08:19Bloomberg сообщил об увеличении экспорта российской солярки в СШАИнтерфаксвчера в 04:27СМИ: Россия наращивает экспорт дизеля в США на фоне высоких цен на топливо тамПРАЙМвчера в 06:10Bloomberg: Россия поможет США снизить рекордные цены на топливоЭкономика сегоднявчера в 04:29Bloomberg: экспорт российской солярки в США достиг максимума с 2018 годаКоммерсантъвчера в 06:33Россия наращивает экспорт дизельного топлива в СШАBFM.ruвчера в 18:09Bloomberg сообщило о российском флоте с топливом, направляющемся в Нью-ЙоркПолитРоссия18 ноября в 14:44Показать ещёОценить89Поделиться