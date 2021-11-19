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Bloomberg: экспорт российской солярки в США достиг максимума с 2018 года

Четыре танкера с 2 млн баррелей российского дизельного топлива движутся к восточному побережью США и должны прибыть в Нью-Йорк и Нью-Хейвен на следующей неделе.
Коммерсантъ
Стоимость дизельного топлива на восточном побережье США подскочила до максимума с 2014 г.
Neftegaz.ru
По данным Bloomberg, спрос на солярку в США все еще высок, но запасов мало.
Коммерсантъ
«Страна (Россия) наращивает экспорт дизельного топлива. Поставки из балтийского порта Приморск должны достичь максимума с 2016 года», — сообщает Люсия Кассай.
ПолитРоссия

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