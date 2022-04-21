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Bloomberg: энергетические компании Китая могут выкупить долю Shell в проекте «Сахалин-2»

Государственные энергетические компании КНР ведут переговоры о покупке доли британской нефтегазовой компании Shell в проекте по производству СПГ "Сахалин-2".
ТАСС
Переговоры включают возможную продажу доли одной из китайских компаний, двум или консорциуму всех трех.
Интерфакс
Shell в РФ принадлежит 27,5% в СПГ-проекте «Сахалин-2», 50% в Salym Petroleum Development и еще СП с «Газпром нефтью» «Гыдан энерджи».
Коммерсантъ
"Сахалин-2" в 2021 году поставил на экспорт около 10,41 млн тонн СПГ и около 32,87 млн барр. нефти (около 4,16 млн тонн).
Интерфакс

Подробнее о событии

Bloomberg: энергетические компании Китая могут выкупить долю Shell в проекте «Сахалин-2»
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Bloomberg: Крупнейшие нефтяные компании Китая хотят купить долю Shell в проекте «Сахалин-2»
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