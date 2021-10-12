В частности, рубль в текущем месяце укрепился больше всех остальных валют на формирующихся рынках, а российские ценные бумаги демонстрируют отличные показатели, в то время как курсы акций других развивающихся стран падают, отмечает агентство.
Получить социальный налоговый вычет можно за приобретенные лекарства, которые назначил врач вам лично или членам вашей семьи, в пределах 120 тысяч рублей за календарный год, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова.