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Bloomberg: энергетический кризис заставил инвесторов вкладываться в российские акции

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что взрывной рост цен на энергоносители кардинально изменил представление трейдеров о целесообразности вложений в акции российских нефтегазовых компаний.
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В частности, рубль в текущем месяце укрепился больше всех остальных валют на формирующихся рынках, а российские ценные бумаги демонстрируют отличные показатели, в то время как курсы акций других развивающихся стран падают, отмечает агентство.
РИА Новости
В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители.
РИА Новости
Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа в Европе, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.
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