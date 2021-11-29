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Bloomberg: энергетический кризис в Европе усугубляется с приходом зимы

Цены на энергоносители в Европе бьют рекорды еще до того, как началась зима, а один из самых разрушительных финансовых кризисов в истории вот-вот усугубится, когда температура начнет падать, замечает Bloomberg
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BFM.ru
Американское агентство Bloomberg пишет об усугубляющемся энергетическом кризисе в Европе.
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В октябре текущего 2021 года резкий скачок цен в Великобритании заставил часть промышленных компаний сократить производство и обратиться за помощью к государству.
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«Если в Европе установится холодная погода, простого решения со стороны поставок ждать не стоит, и придется решать проблему в плоскости расхода», — пишет Bloomberg.
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