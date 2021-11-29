BFM.ruBloomberg: энергетический кризис в Европе усугубляется с приходом зимыЦены на энергоносители в Европе бьют рекорды еще до того, как началась зима, а один из самых разрушительных финансовых кризисов в истории вот-вот усугубится, когда температура начнет падать, замечает Bloomberg.BFM.ruАмериканское агентство Bloomberg пишет об усугубляющемся энергетическом кризисе в Европе.Live24В октябре текущего 2021 года резкий скачок цен в Великобритании заставил часть промышленных компаний сократить производство и обратиться за помощью к государству.ПРАЙМ«Если в Европе установится холодная погода, простого решения со стороны поставок ждать не стоит, и придется решать проблему в плоскости расхода», — пишет Bloomberg.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьГЛАС.RUГЛАС.RUInfinicaLive24Народные новостиФАНИнвест-ФорсайтПолитическая ЭкспертизаИноСМИАктуальные комментарииЭкономика сегодняПодробнее о событииЭнергетический кризис в Европе будет усугубляться с наступлением холодовBanki Loansвчера в 02:54Bloomberg: энергокризис в Евросоюзе примет новые обороты с наступлением холодовЭкономика сегодня21:20Авторы Bloomberg предсказали усугубление энергокризиса в ЕвропеФАН18:50Bloomberg: европейский энергетический кризис может усугубиться с приходом зимыПРАЙМвчера в 08:05Энергетический кризис в Европе может усилиться с наступлением зимыProfinance.ru00:16Bloomberg (США): европейский энергетический кризис может усугубиться с приходом зимыИноСМИвчера в 01:36Bloomberg: энергетический кризис в Европе усугубляется с приходом зимыBFM.ruвчера в 19:03Показать ещёОценить98Поделиться