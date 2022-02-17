Газета.RuBloomberg: еще 7 тысяч российских военных прибыли к границе с УкраинойЕще 7 тыс. российских военных прибыли к границе Украины, несмотря на заявление официальной Москвы об отводе войск.Газета.Ru15 февраля Минобороны России сообщило о завершении части учений и возвращении подразделений Южного и Западного военных округов в места постоянной дислокации.РБКПо данным агентства, до прибытия новых войск в регионе находились 100 тыс. российских военных.Газета.RuКомментарии оборонное ведомство России пока не публиковало.ИА SM-NewsЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuКапитал страныКурьер. Среда. БердскРБКРусская ПланетаПодробнее о событииBloomberg: к границе Украины переброшены еще семь тысяч российских военныхИА SM-News02:45Bloomberg: российские военные прибыли к границе Украины вопреки заявлениям МосквыМосковский Комсомолец02:34Bloomberg: к границе с Украиной прибыли еще 7 тыс. российских военныхРБК01:11В США заявили об увеличении российских военных на границе с УкраинойМосква 2401:52Bloomberg узнал о прибытии к границе Украины еще 7 тыс. военных РоссииКоммерсантъ01:51Bloomberg: еще 7 тысяч российских военных прибыли к границе с УкраинойГазета.Ru01:28В США заявили о прибытии новых российских войск к границе с УкраинойВзгляд.ру02:20Показать ещёОценить235Поделиться