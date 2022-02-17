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Bloomberg: еще 7 тысяч российских военных прибыли к границе с Украиной

Еще 7 тыс. российских военных прибыли к границе Украины, несмотря на заявление официальной Москвы об отводе войск.
Газета.Ru
15 февраля Минобороны России сообщило о завершении части учений и возвращении подразделений Южного и Западного военных округов в места постоянной дислокации.
РБК
По данным агентства, до прибытия новых войск в регионе находились 100 тыс. российских военных.
Газета.Ru
Комментарии оборонное ведомство России пока не публиковало.
ИА SM-News

Подробнее о событии

Bloomberg: к границе Украины переброшены еще семь тысяч российских военных
ИА SM-News02:45
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Московский Комсомолец02:34
Bloomberg: к границе с Украиной прибыли еще 7 тыс. российских военных
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В США заявили об увеличении российских военных на границе с Украиной
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Bloomberg узнал о прибытии к границе Украины еще 7 тыс. военных России
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В США заявили о прибытии новых российских войск к границе с Украиной
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