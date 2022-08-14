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Bloomberg: европейцам пришлось сократить повседневное меню из-за ситуации на Украине

Жители Европы столкнулись с изменениями в собственном рационе из-за санкций в адрес России, передает агентство Bloomberg.
Live24
Европейцам приходится отказываться от покупки некоторых привычных продуктов из-за необходимости экономить деньги.
Политическая Экспертиза
По данным агентства, после начала военного конфликта в странах по всему миру выросли цены на энергоносители.
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В частности, значительно выросла цена стандартной продуктовой корзины, подорожали услуги ЖКХ.
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Bloomberg: европейцам пришлось сократить повседневное меню из-за ситуации на Украине
RuNews24.ru09:23
Рост стоимости продуктов вынудил европейцев экономить на питании
Политическая Экспертиза08:19
В Европе дорожают повседневные товары и продукты питания
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