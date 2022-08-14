RuNews24.ruBloomberg: европейцам пришлось сократить повседневное меню из-за ситуации на УкраинеЖители Европы столкнулись с изменениями в собственном рационе из-за санкций в адрес России, передает агентство Bloomberg.Live24Европейцам приходится отказываться от покупки некоторых привычных продуктов из-за необходимости экономить деньги.Политическая ЭкспертизаПо данным агентства, после начала военного конфликта в странах по всему миру выросли цены на энергоносители.РамблерВ частности, значительно выросла цена стандартной продуктовой корзины, подорожали услуги ЖКХ.РамблерЧитать далееСвернутьПолитическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаLive24Подробнее о событииBloomberg: европейцам пришлось сократить повседневное меню из-за ситуации на УкраинеRuNews24.ru09:23Рост стоимости продуктов вынудил европейцев экономить на питанииПолитическая Экспертиза08:19В Европе дорожают повседневные товары и продукты питанияLive2408:02Показать все источникиОценить1Поделиться