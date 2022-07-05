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Bloomberg: европейцев призывают отказаться от старой бытовой техники из-за Путина

Энергетический кризис в Европе, в начале которого обвиняют президента РФ Владимира Путина, привел к необходимости отказа европейских граждан от старой бытовой техники в пользу более энергоэффективных приборов.
ТАСС
Автор поясняет, что экономия электроэнергии связана с экономией природного газа, так как большая часть электричества в Европе вырабатывается за счёт сжигания газа.
RT на русском
Именно бытовая техника, простая и используемая ежедневно, потребляет больше всего электричества, отмечает Блас.
Украина.ру
Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России.
РИА Новости

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