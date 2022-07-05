Энергетический кризис в Европе, в начале которого обвиняют президента РФ Владимира Путина, привел к необходимости отказа европейских граждан от старой бытовой техники в пользу более энергоэффективных приборов.
Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя заявление главы японского правительства Фумио Кисиды про потолок цены на российскую нефть, заявил, что Токио не получит энергоносители из России и может забыть про участие в "Сахалине-2".
В Кремле не видели выложенный главой Чечни Рамзаном Кадыровым пародийный ролик с его участием, в котором якобы Владимир Зеленский подписывает бумаги о капитуляции страны со словами "Ахмат - сила", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Постоянные представители стран НАТО в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали во вторник в штаб-квартире альянса в Брюсселе протоколы о присоединении, говорится в заявлении пресс-службы блока.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации, или приостановления, договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.
Есть принципиальная разница в нахождении в Сирии военных США и военных России - контингент РФ присутствует в стране по приглашению сирийского руководства, у американцев такого приглашения нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации в европейских СМИ о том, что старая, потребляющая много энергии бытовая техника является "другом Путина", и поэтому европейцам рекомендовано заменить ее на новую, энергосберегающую.