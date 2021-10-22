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Bloomberg: европейские страны могут остановить экспорт газа и электроэнергии

Зимой Европа может столкнуться с беспрецедентным дефицитом энергии.
Lenta.ru
Хотя ни одно правительство в Европе еще не заявило о прекращении экспорта, риск увеличивается с ростом цен на энергоносители, отмечает издание.
Lenta.ru
Столкнувшись с настоящим кризисом и перспективой отключения электроэнергии, политики могут решить приостановить экспорт для защиты жителей, считает глава Aurora Energy Research Бенджамин Колли.
Lenta.ru
Агентство Bloomberg ранее сообщало, что Россия ожидает разрешения на запуск «Северного потока — 2». Только при таком условии Кремль готов увеличить поставки голубого топлива в Европу.
Экономика сегодня

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Bloomberg предрек европейским странам «энергетическую блокаду»
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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
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