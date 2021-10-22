Минпромторг предложил властям регионов разрешить непродовольственным магазинам, предприятиям общепита, а также объектам, оказывающим бытовые услуги, во время объявленных в стране нерабочих дней и других ограничений из-за COVID-19 принимать посетителей в торговых залах и залах обслуживания при условии, что у них есть действующий QR-код.
Главный автор проведенного исследования Самапорн Тиньянтон объясняет, что в данном случае астрономам повезло с помощью телескопа Hubble увидеть и исследовать материал извергнутый звездой в течение года перед взрывом.
Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин рассказал, что к концу этого года ключевая ставка, вероятно, составит 7,5% годовых после еще одного повышения в декабре на 0,25 п. п. Он отметил также, что в рискованном сценарии показатель может достигнуть 8% на пике текущего цикла ужесточения ДКП в начале следующего года.