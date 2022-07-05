Будьте в Плюсе

Bloomberg: газ конкурирует с нефтью как топливо, определяющее геополитику

Небывалый скачок цен на природный газ сразу на 700% стал движущей силой для "новой холодной войны", пишет американское агентство Bloomberg.
ПРАЙМ
"Природный газ стал самым ходовым товаром в мире и ключевым фактором глобальной инфляции, приводящим к экстремальным скачкам цен даже по стандартам неспокойных рынков: в Европе рост с начала прошлого года составил целых 700%", — поясняется в статье.
Life.ru
Сейчас природный газ конкурирует с нефтью и определяет геополитику по всему миру.
Газета.Ru
Речь идет о том, что рост цен на газ на 700% с начала 2021 года подталкивает экономику Европы и даже США к длительной рецессии.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Bloomberg: Газ в Европе подорожал на 700% с прошлого года
Life.ru09:48
Bloomberg рассказал о конкуренции газа с нефтью как определяющего геополитику топлива
Forbes06:11
Bloomberg: рост цен на газ на 700% стал движущей силой новой холодной войны
ПРАЙМ09:29
Bloomberg: газ в Европе с начала 2021 года вырос в цене на 700%
Комсомольская правда09:12
Bloomberg пишет, что газ в Европе с начала 2021 года подорожал на 700 процентов
РИА Новости08:54
Bloomberg: рост цен на газ на 700% сделал его символом новой экономической «холодной войны»
Газета.Ru07:00
Bloomberg: газ конкурирует с нефтью как топливо, определяющее геополитику
Lenta.ru09:31

Интересное

Компания Yum Brands Inc сообщила о переговорах по продаже ресторанов KFC

Компания Yum Brands Inc продолжает обсуждать продажу своих ресторанов KFC и прав на франшизу в России местному покупателю.
Lenta.ru09:33

Трое вооруженных мужчин в масках атаковали воинскую часть в Клинцах и скрылись

Трое вооруженных мужчин рано утром во вторник, 5 июля, совершили нападение на воинскую часть в Клинцах Брянской области неподалеку от границы с Украиной, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru08:56

В МИД Китая назвали шуткой века заявление Столтенберга об оборонительных целях НАТО

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что заявления об оборонительном характере НАТО — «глупые и стыдные», поскольку эти функции объединения были утрачены, как только развалились Советский союз и Варшавский договор.
Lenta.ru08:13

Кудрин уволен из СПбГУ по собственному желанию

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин покинул Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) по собственному желанию.
REGNUM17:30

«Интерфакс» сообщил об обысках у начальника ГИБДД Петербурга и Ленобласти

Силовики провели обыски у начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова.
Lenta.ru07:35

Толстой заявил, что Россия не признает решения сессии ПА ОБСЕ, на которой ее не было

Как вы знаете, британские власти отказали в возможности участия в работе этой сессии делегации России и Белоруссии, нарушив все правила ОБСЕ.
РИА Новости07:57

Компания Volkswagen начала процедуру закрытия своего офиса в Нижнем Новгороде

"Учитывая общий высокий уровень неопределенности и невозможность спрогнозировать потенциальное возобновление производства в Нижнем Новгороде, Фольксваген Груп Рус приняла решение начать официальную процедуру закрытия своего собственного офиса в Нижнем Новгороде 5 июля 2022 года", - сообщили агентству в компании.
РИА Новости09:18

Курс доллара на Мосбирже превысил 61 рубль впервые с 8 июня

Курс доллара в ходе валютных торгов на Мосбирже во вторник превысил 61 рубль впервые с 8 июня, курс евро достиг 63 рублей впервые с 10 июня, свидетельствуют данные торгов.
ТАСС04:51

Жигалова прокомментировала возвращение Меладзе и Урганта в российский шоу-бизнес

Журналистка Алена Жигалова высказалась о возвращении певца Валерия Меладзе и ведущего Ивана Урганта в российский шоу-бизнес.
Центральная Служба Новостей08:17

Рогозин предложил национализировать производство радиационностойкой элементной базы

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предлагает национализировать производство радиационностойкой элементной базы и передать его "Роскосмосу" и "Росатому".
РИА Новости08:54