Lenta.ruBloomberg: газ конкурирует с нефтью как топливо, определяющее геополитикуНебывалый скачок цен на природный газ сразу на 700% стал движущей силой для "новой холодной войны", пишет американское агентство Bloomberg.ПРАЙМСейчас природный газ конкурирует с нефтью и определяет геополитику по всему миру.Газета.RuПриродный газ оказался самым популярным товаром на планете и стал ключевым фактором для глобальной инфляции.ПРАЙМЛидеры «Большой семерки» ищут способы обуздать газовые доходы России, которые помогают финансировать СВО в Украине, и поддерживают новые инвестиции в СПГ.Profinance.ruЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruКомсомольская правдаUfacityNews.ruRuposters.ruГазета.RuКапитал страныПодробнее о событииBloomberg: Газ в Европе подорожал на 700% с прошлого годаLife.ru09:48Bloomberg: газ конкурирует с нефтью как топливо, определяющее геополитикуLenta.ru09:31Bloomberg рассказал о конкуренции газа с нефтью как определяющего геополитику топливаForbes06:11Bloomberg: газ в Европе с начала 2021 года вырос в цене на 700%Комсомольская правда09:12Bloomberg пишет, что газ в Европе с начала 2021 года подорожал на 700 процентовРИА Новости08:54Bloomberg: рост цен на газ на 700% сделал его символом новой экономической «холодной войны»Газета.Ru07:00Bloomberg: рост цен на газ на 700% стал движущей силой новой холодной войныПРАЙМ09:29Показать ещёОценить74Поделиться