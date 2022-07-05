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Bloomberg: газ конкурирует с нефтью как топливо, определяющее геополитику

Небывалый скачок цен на природный газ сразу на 700% стал движущей силой для "новой холодной войны", пишет американское агентство Bloomberg.
ПРАЙМ
Сейчас природный газ конкурирует с нефтью и определяет геополитику по всему миру.
Газета.Ru
Природный газ оказался самым популярным товаром на планете и стал ключевым фактором для глобальной инфляции.
ПРАЙМ
Лидеры «Большой семерки» ищут способы обуздать газовые доходы России, которые помогают финансировать СВО в Украине, и поддерживают новые инвестиции в СПГ.
Profinance.ru

Подробнее о событии

Bloomberg: Газ в Европе подорожал на 700% с прошлого года
Life.ru09:48
Bloomberg: газ конкурирует с нефтью как топливо, определяющее геополитику
Lenta.ru09:31
Bloomberg рассказал о конкуренции газа с нефтью как определяющего геополитику топлива
Forbes06:11
Bloomberg: газ в Европе с начала 2021 года вырос в цене на 700%
Комсомольская правда09:12
Bloomberg пишет, что газ в Европе с начала 2021 года подорожал на 700 процентов
РИА Новости08:54
Bloomberg: рост цен на газ на 700% сделал его символом новой экономической «холодной войны»
Газета.Ru07:00
Bloomberg: рост цен на газ на 700% стал движущей силой новой холодной войны
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