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Bloomberg: газ в Европе дешевеет из-за наплыва СПГ из США

Цена природного газа в Европе снижается второй день подряд на фоне роста поставок СПГ американскими танкерами, которые постепенно начинают вытеснять российский газ, сообщает Bloomberg.
Ведомости
Агентство со ссылкой на данные операторов пишет, что потоки на терминалах СПГ в северо-западной части Европы находятся на максимальном уровне с декабря 2019 года.
Lenta.ru
Новость ударила по ценам на газ в Европе.
Евразия Daily
Поставки из США помогают компенсировать потоки из России, которые в последнее время стали ограниченными.
ПРАЙМ

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