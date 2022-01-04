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Bloomberg: глава INES Блешке заявил, что Европе грозит дефицит газа в 2022 году

Европе грозит серьезный дефицит газа в 2022 году, заявил глава INES, ассоциации немецких операторов систем хранения газа и водорода Себастьян Блешке.
Lenta.ru
"Поскольку впереди два самых холодных зимних месяца, есть опасения, что в Европе может закончиться газ. Площадки хранения заполнены только на 56%, что более чем на 15 процентных пунктов ниже среднего показателя за 10 лет", - пояснил Блешке.
Газета.Ru
"Трейдеры уже готовятся к худшему: цены на газ, поставляемый с весны до 2023 года, выросли примерно на 40 процентов за последний месяц", – сказал Себастьян Блешке.
РЕН ТВ
"Некоторые говорят, что кризис может продлиться до 2025 года, когда следующая волна проектов СПГ в США начнет поставлять на мировой рынок", — сказал он.
ПРАЙМ

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