Lenta.ruBloomberg: голод в США является не временной проблемой, а непреходящей реальностьюОбозреватель Аманда Литтл заявила, что растущая волна голода в США является не временной проблемой, а непреходящей реальностью.Lenta.ruПо мере ухудшения экономической ситуации все большему числу людей становится труднее обеспечивать свои семьи едой.РИА НовостиТем не менее, пишет Литтл, в США многие консервативные законодатели по-прежнему считают голод проблемой сугубо индивидуальной, которую правительство не обязано исправлять.РИА Новости"Поиск немедленных и долгосрочных решений должен стать моральным императивом, который не ограничивается партийными рамками", - резюмирует она.РИА НовостиЧитать далееСвернутьPravda.RuPravda.RuYakutsk.ruПодробнее о событииBloomberg: голод в США является не временной проблемой, а непреходящей реальностьюLenta.ru21:21Обозреватель Bloomberg Литтл признала голод «непреходящей реальностью» СШАOnline47.ru22:41Bloomberg: эпидемия голода в США является не временной проблемой, а непреходящей реальностьюYakutsk.ru21:29В США озабочены ростом числа голодающих американцевREGNUM22:43Bloomberg: голод и безработица — постоянная реальность СШАPravda.Ru20:52Обозреватель Bloomberg Литтл охарактеризовала голод в США как «непреходящую реальность»ПРАЙМ21:37Bloomberg: голод стал для США «непреходящей реальностью»Общественная служба новостей20:18Показать ещёОценить48Поделиться