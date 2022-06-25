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Bloomberg: голод в США является не временной проблемой, а непреходящей реальностью

Обозреватель Аманда Литтл заявила, что растущая волна голода в США является не временной проблемой, а непреходящей реальностью.
Lenta.ru
По мере ухудшения экономической ситуации все большему числу людей становится труднее обеспечивать свои семьи едой.
РИА Новости
Тем не менее, пишет Литтл, в США многие консервативные законодатели по-прежнему считают голод проблемой сугубо индивидуальной, которую правительство не обязано исправлять.
РИА Новости
"Поиск немедленных и долгосрочных решений должен стать моральным императивом, который не ограничивается партийными рамками", - резюмирует она.
РИА Новости

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Bloomberg: голод в США является не временной проблемой, а непреходящей реальностью
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