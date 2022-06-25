Пролет противолодочного патрульного самолета P-8A Poseidon над Тайванским проливом 24 июня ставит под угрозу мир и стабильность в регионе, Пекин выступает против этого, заявил представитель Восточной зоны командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, передает китайское центральное телевидение.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила с 1 июля оптовые цены на газ, добываемый «Газпромом» и его аффилированными лицами: для промышленных потребителей цены вырастут на 5%. Приказ размещен на портале правовой информации.
Австралия, Япония, Новая Зеландия, Великобритания и США создали новую организацию по сотрудничеству в Тихом океане — Partners in the Blue Pacific (PBP, Партнеры в тихоокеанском регионе), сообщается на сайте Белого дома.
Автор статьи, опубликованной в газете Express, считает, что Лондон может "объявить войну" России в случае, если осужденные в Донецкой народной республике британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслина будут казнены.