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Bloomberg: голод в США является не временной проблемой, а непреходящей реальностью

Обозреватель Аманда Литтл заявила, что растущая волна голода в США является не временной проблемой, а непреходящей реальностью.
Lenta.ru
Тем не менее, пишет Литтл, в США многие консервативные законодатели по-прежнему считают голод проблемой сугубо индивидуальной, которую правительство не обязано исправлять.
РИА Новости
"Поиск немедленных и долгосрочных решений должен стать моральным императивом, который не ограничивается партийными рамками", - резюмирует она.
РИА Новости
Финансовая нестабильность, сбои в цепочках поставок и снижение импорта зерна сохранятся в обозримом будущем, пишет Литтл.
Газета.Ru

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Bloomberg: голод стал для США «непреходящей реальностью»
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