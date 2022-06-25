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Bloomberg: голод в США является не временной проблемой, а стойкой реальностью

Назревающая эпидемия голода в Соединенных Штатах является не временным явлением, а непреходящей реальностью.
ФАН
Автор отметила, что по мере ухудшения экономической ситуации все большему числу людей становится труднее обеспечивать свои семьи едой.
Lenta.ru
«В прошлом году каждый шестой американец полагался на помощь продовольственных банков, чтобы выжить— 53 миллиона человек по сравнению с 40 миллионами до пандемии. Теперь, когда пандемия идет на убыль, число голодающих американцев снова растет», — сообщила она.
Lenta.ru
Поиск немедленных и долгосрочных решений должен стать моральным императивом, который не ограничивается партийными рамками, — заключила
 Литтл.
News.ru

Подробнее о событии

Bloomberg: голод для жителей США перерос в «непреходящую реальность»
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