«В прошлом году каждый шестой американец полагался на помощь продовольственных банков, чтобы выжить— 53 миллиона человек по сравнению с 40 миллионами до пандемии. Теперь, когда пандемия идет на убыль, число голодающих американцев снова растет», — сообщила она.