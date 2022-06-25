«В прошлом году каждый шестой американец полагался на помощь продовольственных банков, чтобы выжить— 53 миллиона человек по сравнению с 40 миллионами до пандемии. Теперь, когда пандемия идет на убыль, число голодающих американцев снова растет», — сообщила она.
Автор статьи, опубликованной в газете Express, считает, что Лондон может "объявить войну" России в случае, если осужденные в Донецкой народной республике британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслина будут казнены.
ИА «Русская Весна» пишет о том, что бойцам группировки «О» удалось с помощью хитрости окружить два взвода украинских военных 210 батальона «Берлинго», действовавших в районе населенного пункта Мирная Долина.
Предприятия "Роскосмоса" приступили к серийному производству ракет "Сармат", первый полк встанет на боевое дежурство до конца 2022 года в Красноярском крае, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.