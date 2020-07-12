Энергетика
РБКBloomberg и WSJ узнали о подготовке ОПЕК+ к пересмотру сделки по нефти
Ключевые члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+ в среду, 15 июля, обсудят в формате видеоконференции ситуацию на энергетическом рынке и будущее нефтяной сделки, сообщает Wall Street Journal.
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Армия и оружие
На границе Армении и Азербайджана произошло вооруженное столкновение
Коммерсантъ 10:12
Политика
Украина считает, что на присоединение Донбасса уйдет не менее 25 лет
По словам украинского чиновника, безопасная реинтеграция займет минимум 25 лет, а после восстановления контроля Киева должно смениться поколение с целью преодоления "разрушения раздора", якобы имеющегося в головах граждан.
ПолитРоссия вчера в 09:46
Происшествия
Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье
Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru 02:58
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости вчера в 18:40
Здоровье
13 новых специалистов скорой помощи приступили к работе в Заполярье
Региональный Минздрав принимает меры для сокращения времени ожидания пациентами скорой помощи: - усилена служба неотложной медицинской помощи в поликлиниках; - увеличено количество специалистов, обслуживающих вызовы на дому; - созданы специальные патронажные бригады для наблюдения пациентов с CoViD-19 на дому, что снимает часть нагрузки со скорой; - сформированы дополнительные бригады СМП.
Nord-News 09 июля в 12:36
Армия и оружие
Генерал войск ПВО СССР объяснил цели испытаний С-400 в Турции
Бывший заместитель командующего войск противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан заявил, что испытания российских систем С-400 позволили турецким военнослужащим изучить особенности применения, а также оценить эффективность российских комплексов и, вероятно, обнаружить слабые места.
Военное дело 04:55
Общество
Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала
В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:59
Космос
Орбиту МКС скорректировали перед запуском «Прогресса МС-15»
Старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" запланирован на 23 июля с космодрома Байконур.
ТАСС вчера в 15:33
Общество
В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах
Picsnews.net вчера в 11:22
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Шоу-бизнес
Борису Корчевникову досталось после интервью с Анастасией Волочковой
RuNews24.ru вчера в 16:23
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Происшествия
«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина
Около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"), сообщает пресс-служба "Норникеля" в воскресенье.
Интерфакс 06:38
Политика
Песков: Россия прошла острую фазу коронавируса с наименьшими потерями
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что России удалось пройти самую острую фазу пандемии коронавируса с наименьшими потерями.
Российская газета 07:42
Происшествия
Умер главный свидетель по делу о гибели туристов на перевале Дятлова
Руководитель Фонда памяти группы Юрий Кунцевич рассказал агентству, что самый первый и главный свидетель умер 3 июля.
Фонтанка.Ру 05:15
Единоборства
Дана Уайт недоволен судьями UFC 251. Пострадал великий чемпион
Макс Холлоуэй не смог взять реванш у Алекса Волкановски в бою за титул чемпиона UFC в полулегком весе.
Спорт-Экспресс 03:55
Путешествия
Решение об обмене туристами с Абхазией может появиться в ближайшие дни
Появилась информация, что в ночь с 14 на 15 июля могут принять решение о допуске туристов на местные курорты.
Countryscanner вчера в 15:11
Здоровье
На Среднем Урале обнаружено ещё 286 носителей коронавируса
Всего на Среднем Урале зафиксировано уже 15 909 случаев заражения. За сутки один человек умер от COVID-19, а за весь период — 157.
REGNUM 04:05
Политика
Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru вчера в 11:36
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
Здоровье
Вкусный и доступный напиток снижает риск цирроза печени
Американские ученые раскрыли секрет здоровой печени. Они назвали вкусный и полезный напиток, который может снизить риск цирроза.
ToDay News Ufa 05:59
Автоспорт
Квят вновь не встал на колено перед стартом гонки «Формулы-1»
Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят вновь не стал вставать на колено перед началом гонки чемпионата "Формулы-1" в рамках акции в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.
РИА Новости 09:45
Кино
Эрик Киллмонгер возглавил рейтинг лучших злодеев Marvel
Газета.Ru вчера в 13:50
Биатлон
Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону
Валерий Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону.
МК-Спорт вчера в 11:21
Общество
Верховный суд США признал половину Оклахомы землей индейцев
Верховный суд США признал значительную часть штата Оклахома — около половины его территории — землей, принадлежащей индейской резервации.
Lenta.ru 10 июля в 08:12