с чего всё началось

Ключевые члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+ в среду, 15 июля, обсудят в формате видеоконференции ситуацию на энергетическом рынке и будущее нефтяной сделки, сообщает Wall Street Journal.

Bloomberg и WSJ узнали о подготовке ОПЕК+ к пересмотру сделки по нефти

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