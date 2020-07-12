с чего всё началось

Ключевые члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+ в среду, 15 июля, обсудят в формате видеоконференции ситуацию на энергетическом рынке и будущее нефтяной сделки, сообщает Wall Street Journal.

Bloomberg и WSJ узнали о подготовке ОПЕК+ к пересмотру сделки по нефти

Общество Онищенко назвал КНР самой безопасной страной для путешествий Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что Китай является наиболее безопасной страной для путешествий на данный момент. 243

Общество Китайский блогер назвал шесть самых удивительных российских продуктов Пользователь китайской платформы для блогов Sohu в своей колонке рассказал о шести самых необычных продуктах и блюдах из России.

Политика Германия хочет ввести санкции за кибератаку на Бундестаг ФРГ обратилась с странам Евросоюза с просьбой ввести санкции против хакеров, похитившим в 2015 году гигабайты данных из компьютерной сети Бундестага. 17

Общество Ветер повалил в Петербурге 75 деревьев Сильный ветер повалил в субботу в Санкт-Петербурге 75 деревьев, сообщает городской комитет по благоустройству. 2

Футбол Лапочкин будет работать на другом матче. РФС поменял ВАР на двух играх Как стало известно «СЭ», Сергей Лапочкин будет работать видеоарбитром на матче «Динамо» — «Крылья Советов», а не на игре «Краснодар» — «Урал».

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 928

Футбол «Вулверхэмптон» разгромил «Эвертон» в чемпионате Англии В поединке 35-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» принимал «Эвертон». Хозяева забили в ворота соперника три безответных гола.

Экономика Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год. 159

Общество Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19 Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом. 1,4K

Игры Трейлер геймплея Serious Sam 4 Devolver Digital опубликовали свежий трейлер Serious Sam 4.Выход игры на Google Stadia а так же Steam запланирован на август этого года. 1

Единоборства Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

Политика Вучич заявил о возобновлении диалога Сербии и Косово Президент Сербии Александр Вучич сообщил о восстановлении диалога Белграда и Приштины, который осуществляется при посредничестве Евросоюза.

Общество Собянин назвал ЕГЭ показателем качества дистанционного обучения Перевод «огромной образовательной машины» столицы в дистанционный формат был непрост, несмотря на то, что Москва — один из самых продвинутых городов в этом отношении, сказал Собянин в эфире канала «Россия 1». Сейчас можно говорить о том, что город оправился, хотя и небезболезненно, заявил градоначальник. 165

Авто Volkswagen Golf покинул российский авторынок Накануне хэтчбек исчез из российского каталога Volkswagen, а последние машины, как сообщает «Российская газета», были проданы еще в декабре 2019 года. 6

Экономика Пандемия ускорила темпы роста российской онлайн-торговли Без обусловленного пандемией режима самоизоляции органический рост с учетом инвестиций в интернет-торговлю крупнейших игроков был бы на 6,6 п. п. меньше и его объем в 2024 году составил бы только 5,6 трлн руб. В 2011 – 2019 годы среднегодовой темп роста равнялся, по оценке Data Insight, 28%. 4

Футбол Заха показал угрозы из личных сообщений в Instagram Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха опубликовал в Twitter скриншоты из личных сообщений в Instagram.