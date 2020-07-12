Энергетика
РБКBloomberg и WSJ узнали о подготовке ОПЕК+ к пересмотру сделки по нефти
Ключевые члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+ в среду, 15 июля, обсудят в формате видеоконференции ситуацию на энергетическом рынке и будущее нефтяной сделки, сообщает Wall Street Journal.
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Происшествия
Пресс-секретарь Фургала опровергла сообщения о задержании
Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко опровергла сообщения о своём задержании.
RT на русском 09:26
Общество
Онищенко назвал КНР самой безопасной страной для путешествий
Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что Китай является наиболее безопасной страной для путешествий на данный момент.
RT на русском вчера в 23:08
Общество
Китайский блогер назвал шесть самых удивительных российских продуктов
Пользователь китайской платформы для блогов Sohu в своей колонке рассказал о шести самых необычных продуктах и блюдах из России.
РИА Новости 08:09
Здоровье
Что получила Швеция, отказавшись вводить режим изоляции: высокую смертность и никакой реальной экономической выгоды (Business Insider, США) (Business Insider)
В условиях пандемии коронавируса Швеция не вводила официального режима изоляции.
ИноСМИ 07:12
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова обратился к его дочери
Lenta.ru вчера в 10:23
Политика
Германия хочет ввести санкции за кибератаку на Бундестаг
ФРГ обратилась с странам Евросоюза с просьбой ввести санкции против хакеров, похитившим в 2015 году гигабайты данных из компьютерной сети Бундестага.
Вести.Ru 08:43
Общество
Ветер повалил в Петербурге 75 деревьев
Сильный ветер повалил в субботу в Санкт-Петербурге 75 деревьев, сообщает городской комитет по благоустройству.
РИА Новости 08:06
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня вчера в 10:49
Происшествия
«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина
Около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"), сообщает пресс-служба "Норникеля" в воскресенье.
Интерфакс 06:38
Футбол
Лапочкин будет работать на другом матче. РФС поменял ВАР на двух играх
Как стало известно «СЭ», Сергей Лапочкин будет работать видеоарбитром на матче «Динамо» — «Крылья Советов», а не на игре «Краснодар» — «Урал».
Спорт-Экспресс 09:18
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
Происшествия
Свыше 60 человек стали жертвами наводнений в Японии — NHK
Токио, 11 июля 2020, 13:39 — REGNUM Свыше 60 человек погибли в результате наводнений и оползней, которые произошли за неделю идущих в Японии проливных дождей.
REGNUM вчера в 06:39
Футбол
«Вулверхэмптон» разгромил «Эвертон» в чемпионате Англии
В поединке 35-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» принимал «Эвертон». Хозяева забили в ворота соперника три безответных гола.
Bookmaker-ratings.ru 09:05
Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 09 июля в 11:21
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Балмашева вышла замуж за пасынка, от которого забеременела
История Марины Балмашевой, закрутившей роман с 20-летним пасынком, скандализировала всю Россию.
Вести.Ru 08:15
Игры
Трейлер геймплея Serious Sam 4
Devolver Digital опубликовали свежий трейлер Serious Sam 4.Выход игры на Google Stadia а так же Steam запланирован на август этого года.
Vprognoze.ru 04:41
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Политика
Вучич заявил о возобновлении диалога Сербии и Косово
Президент Сербии Александр Вучич сообщил о восстановлении диалога Белграда и Приштины, который осуществляется при посредничестве Евросоюза.
Газета.Ru 09:28
Общество
Собянин назвал ЕГЭ показателем качества дистанционного обучения
Перевод «огромной образовательной машины» столицы в дистанционный формат был непрост, несмотря на то, что Москва — один из самых продвинутых городов в этом отношении, сказал Собянин в эфире канала «Россия 1». Сейчас можно говорить о том, что город оправился, хотя и небезболезненно, заявил градоначальник.
Известия 01:58
Авто
Volkswagen Golf покинул российский авторынок
Накануне хэтчбек исчез из российского каталога Volkswagen, а последние машины, как сообщает «Российская газета», были проданы еще в декабре 2019 года.
Автоновости дня 09 июля в 12:12
Экономика
Пандемия ускорила темпы роста российской онлайн-торговли
Без обусловленного пандемией режима самоизоляции органический рост с учетом инвестиций в интернет-торговлю крупнейших игроков был бы на 6,6 п. п. меньше и его объем в 2024 году составил бы только 5,6 трлн руб. В 2011 – 2019 годы среднегодовой темп роста равнялся, по оценке Data Insight, 28%.
РБК 03:00
Политика
Песков надеется, что второй волны коронавируса в России не будет
Москва, 12 июля 2020, 15:11 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что есть вероятность того, что второй волны распространения коронавируса в России удастся избежать.
REGNUM 08:11
Политика
Трамп отверг идею выводить США из НАТО
Американский лидер Дональд Трамп отверг идею выводить США из НАТО.
Evo-rus.com 00:08
Футбол
Заха показал угрозы из личных сообщений в Instagram
Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха опубликовал в Twitter скриншоты из личных сообщений в Instagram.
Евро-футбол.ру 09:17
Шоу-бизнес
Джонни Депп просил Эмбер Херд порезать его для утоления боли
Голливудский актер Джонни Депп просил бывшую жену Эмбер Херд порезать его, чтобы унять боль.
Lenta.ru 10 июля в 20:33
Футбол
Брозовича лишили прав за вождение в нетрезвом состоянии
Полузащитник «Интера» Марсело Брозович был лишен водительских прав. Об этом сообщает итальянские СМИ.
Спорт-Экспресс 07:22