Энергетика
РБКBloomberg и WSJ узнали о подготовке ОПЕК+ к пересмотру сделки по нефти
В начале июля глава ведомства Александр Новак заявил, что пока каких-либо решений об изменении параметров сделки ОПЕК+ нет, дальнейшие действия будут зависеть от итогов анализа выполнения соглашения и ситуации на рынке. Сделка участников ОПЕК и стран, не входящих в картель, была заключена 12 апреля.
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Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Страна Советов on-line вчера в 11:20
Происшествия
В Иркутске ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома
Известия вчера в 23:45
Общество
Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний
Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
Политика
Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске
Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции появился на публике в маске.
RT на русском вчера в 19:19
Общество
ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы
В Пенсионном Фонде России рассказали, как будут начисляться надбавки тем пенсионерам, чей трудовой стаж начался еще во времена СССР.
Gazeta.SPb вчера в 23:03
Политика
В окружении Зеленского сочли Сенцова «морально прогнившим приспособленцем»
В августе 2015 года суд в России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима.
Lenta.ru 06:14
Кино
Российский сериал «Сваты» в новом сезоне лишился двух главных героев
Популярный российский сериал «Сваты» лишился двух главных героев.
Live24 02:57
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе
Военное дело 10 июля в 04:51
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценил риск второй волны COVID-19
Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости 06:01
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку под Тверью, есть пострадавшие
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тверской области. Инцидент произошел в населенном пункте Васильево.
РЕН ТВ 06:25
Происшествия
Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД
Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД.
ТАСС 04:48
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Сын Дэвида Бекхэма сделал предложение дочери миллиардера
21-летний Бруклин несколько недель назад сделал предложение Николе Пельтц, которая старше его на четыре года.
Московский Комсомолец 03:29
Наука
CO2 в атмосфере Земли приближается к уровням 15 млн лет назад
Pravda.Ru 09 июля в 22:53
Здоровье
Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах
По словам диетолога, вредны для работы мозга трансжиры, которые делают клеточную мембрану жесткой, мешая клеткам нормально функционировать.
Lenta.ru 05:42
Происшествия
На Таймыре разлилось до 20 тонн топлива из-за разгерметизации трубы
Из-за разгерметизации трубы на нефтепереливной станции произошел разлив топлива на грунт.
РИА Новости 05:26
Технологии
Сбербанк запустил сервис бесконтактной оплаты SberPay
Москва, 11 июля 2020, 10:00 — REGNUM Запущен новый сервис бесконтактной оплаты SberPay с помощью банковской карты, привязанной к Android-смартфонам.
REGNUM вчера в 03:00
Происшествия
В Севастополе начали эпидрасследование из-за завоза случаев COVID-19
Четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекции выявили в Севастополе за минувшие сутки, все заболевшие – приехавшие из других регионов страны, проводится эпидрасследование, сообщает пресс-служба городского правительства.
РИА Новости 05:17
Игры
Появились первые скриншоты предстоящей игры Watch Dogs Legion
Megaobzor.com вчера в 11:46
Здоровье
В Мордовии коронавирус унес жизнь 49-летней женщины
По информации регионального оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии выявлено 37 случаев коронавируса, 33 человека выписаны с выздоровлением.
Вечерний Саранск 04:03
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия вчера в 00:47
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Происшествия
В Новосибирской области выявили 121 случай коронавируса за сутки
В регионе по данным оперштаба НСО по борьбе с коронавирусом на утро 12 июля за сутки зарегистрирован 121 новый случай заболевания.
Atas.info 01:56
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Здоровье
286 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
На 12 июля в Свердловской области у 15 909 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
Kursk.com 04:11
Политика
Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК вчера в 09:39