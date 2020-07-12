Энергетика

РБКРБКBloomberg и WSJ узнали о подготовке ОПЕК+ к пересмотру сделки по нефти

В начале июля глава ведомства Александр Новак заявил, что пока каких-либо решений об изменении параметров сделки ОПЕК+ нет, дальнейшие действия будут зависеть от итогов анализа выполнения соглашения и ситуации на рынке. Сделка участников ОПЕК и стран, не входящих в картель, была заключена 12 апреля.
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Bloomberg и WSJ узнали о подготовке ОПЕК+ к пересмотру сделки по нефти

РБК06:06

Страны ОПЕК+ обсудят увеличение добычи нефти после рекордного сокращения

ГЛАС.RU03:41

Россия и ОПЕК обсудят увеличение добычи нефти после рекордного сокращения

Forbes02:57

«Дно кризиса пройдено»: Саудовская Аравия подталкивает ОПЕК к наращиванию добычи нефти с августа 2020

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Российский боксер Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе

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Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
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Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

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Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Страна Советов on-line вчера в 11:20
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Происшествия

В Иркутске ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома

Известия вчера в 23:45
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Общество

Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний

Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
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Политика

Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске

Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции появился на публике в маске.
RT на русском вчера в 19:19
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Общество

ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы

В Пенсионном Фонде России рассказали, как будут начисляться надбавки тем пенсионерам, чей трудовой стаж начался еще во времена СССР.
Gazeta.SPb вчера в 23:03
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Политика

В окружении Зеленского сочли Сенцова «морально прогнившим приспособленцем»

В августе 2015 года суд в России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима.
Lenta.ru 06:14
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Российский сериал «Сваты» в новом сезоне лишился двух главных героев

Популярный российский сериал «Сваты» лишился двух главных героев.
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ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе

Военное дело 10 июля в 04:51
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
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Здоровье

Главный инфекционист Минздрава оценил риск второй волны COVID-19

Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости 06:01
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Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку под Тверью, есть пострадавшие

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тверской области. Инцидент произошел в населенном пункте Васильево.
РЕН ТВ 06:25
Происшествия

Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД

Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД.
ТАСС 04:48
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Шоу-бизнес

Сын Дэвида Бекхэма сделал предложение дочери миллиардера

21-летний Бруклин несколько недель назад сделал предложение Николе Пельтц, которая старше его на четыре года.
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Наука

CO2 в атмосфере Земли приближается к уровням 15 млн лет назад

Pravda.Ru 09 июля в 22:53
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Здоровье

Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах

По словам диетолога, вредны для работы мозга трансжиры, которые делают клеточную мембрану жесткой, мешая клеткам нормально функционировать.
Lenta.ru 05:42
Происшествия

На Таймыре разлилось до 20 тонн топлива из-за разгерметизации трубы

Из-за разгерметизации трубы на нефтепереливной станции произошел разлив топлива на грунт.
РИА Новости 05:26
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Технологии

Сбербанк запустил сервис бесконтактной оплаты SberPay

Москва, 11 июля 2020, 10:00 — REGNUM Запущен новый сервис бесконтактной оплаты SberPay с помощью банковской карты, привязанной к Android-смартфонам.
REGNUM вчера в 03:00
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Происшествия

В Севастополе начали эпидрасследование из-за завоза случаев COVID-19

Четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекции выявили в Севастополе за минувшие сутки, все заболевшие – приехавшие из других регионов страны, проводится эпидрасследование, сообщает пресс-служба городского правительства.
РИА Новости 05:17
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Игры

Появились первые скриншоты предстоящей игры Watch Dogs Legion

Megaobzor.com вчера в 11:46
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Здоровье

В Мордовии коронавирус унес жизнь 49-летней женщины

По информации регионального оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии выявлено 37 случаев коронавируса, 33 человека выписаны с выздоровлением.
Вечерний Саранск 04:03
Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия вчера в 00:47
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Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Происшествия

В Новосибирской области выявили 121 случай коронавируса за сутки

В регионе по данным оперштаба НСО по борьбе с коронавирусом на утро 12 июля за сутки зарегистрирован 121 новый случай заболевания.
Atas.info 01:56
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
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Здоровье

286 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки

На 12 июля в Свердловской области у 15 909 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
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Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса

Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК вчера в 09:39
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