Будьте в Плюсе

Bloomberg: индийские трейдеры пытаются купить алмазы «Алросы» в обход санкций

Индийские трейдеры ищут способы покупки алмазов российской компании «Алроса», минуя санкции в отношении предприятия.
Lenta.ru
"Алроса" была включена в санкционные списки ЕС, США и Великобритании в связи с событиями на Украине.
РИА Новости
Как отмечает агентство, перебои с поставками уже отразились на стоимости более мелких алмазов, на продаже которых специализируется компания.
РИА Новости
Объем продаж алмазов и бриллиантов в прошлом году достиг 4,169 миллиарда долларов.
РИА Новости

Подробнее о событии

Bloomberg: индийские трейдеры пытаются купить алмазы «Алросы» в обход санкций
ФАН20:09
Индийские трейдеры ищут способы покупать алмазы российской «Алросы» в условиях санкций
Газета.Ruвчера в 12:56
Bloomberg: трейдеры из Индии ищут способы покупки алмазов «Алросы» после введения санкций
Lenta.ruвчера в 14:40
Индия пытается покупать алмазы «Алросы» в обход санкций — Bloomberg
ИА Красная Веснавчера в 15:30
СМИ заявили, что покупатели из Индии ищут способы покупки алмазов у компании «Алроса»
Ореанда-Новостивчера в 13:05
Индию уличили в попытках купить российские алмазы в обход санкций
АБНвчера в 16:12
Индия ищет способы покупать алмазы «Алросы» в условиях санкций
Вестник золотопромышленникавчера в 12:28

Интересное

Минобороны: один член экипажа крейсера «Москва» погиб, 27 пропали

Из состава экипажа затонувшего в Черном море крейсера «Москва» погиб один человек, еще 27 пропали без вести, сообщило Министерство обороны России.
РБКвчера в 16:04

The Financial Times: слова премьера Британии Джонсона о победе России разозлят Украину

Слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о победе и достижении целей Россией в спецоперации на Украине противоречат «единому фронту» «Большой семерки» (G7).
Lenta.ru00:01

Минобороны: ВС России уничтожили укрепрайон националистов в Херсонской области

Российские военные уничтожили укреплённый район в средней школе в одном из населённых пунктов Херсонской области, сообщает Минобороны России.
RT на русском22:18

В правительстве Японии объяснили отказ выйти из «Сахалина-2»

«Выход [из проекта] не станет эффективной санкцией, если третья страна приобретет долю», — сказал Хагигуда и отметил, что отказ от инвестиций в «Сахалин-2» приведет в росту цен на ресурсы и, наоборот, принесет пользу России.
РБК20:42

Британия забросила под Львов в расположение авиабригады ВСУ специалистов SAS по диверсиям

SAS, как писала британская пресса, также оказывала поддержку террористам Освободительной армии Косово в период агрессии НАТО против Югославии в 1999 году.
РИА Новости20:06

Зеленский сообщил, что Украина начала получать запрошенное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что западные партнеры начали передавать Киеву то оружие, которое ему было необходимо.
Интерфаксвчера в 16:45

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Эмилии Романьи»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации «Гран-при Эмилии Романьи».
Спорт-Экспрессвчера в 14:20

Минпромторг составил перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг РФ составил список товаров, для которых откроют параллельный импорт, в перечень вошло около 200 брендов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на приказ министерства.
ТАССвчера в 16:17

Посол Чандран заявил, что Малайзия рассмотрит вопрос поставок электроники в Россию

В Малайзии рассмотрят любой запрос со стороны России, касающийся поставок полупроводников и электроники.
Lenta.ru22:25

Тинькофф Банк сообщил о планах провести ребрендинг в 2022 году

«В 2022 году «Тинькофф» проведёт ребрендинг и откажется от использования старого бренда», — говорится в заявлении банка в Telegram-канале.
RT на русскомвчера в 15:05