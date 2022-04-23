ФАНBloomberg: индийские трейдеры пытаются купить алмазы «Алросы» в обход санкцийИндийские трейдеры ищут способы покупки алмазов российской компании «Алроса», минуя санкции в отношении предприятия.Lenta.ru"Алроса" была включена в санкционные списки ЕС, США и Великобритании в связи с событиями на Украине.РИА НовостиКак отмечает агентство, перебои с поставками уже отразились на стоимости более мелких алмазов, на продаже которых специализируется компания.РИА НовостиОбъем продаж алмазов и бриллиантов в прошлом году достиг 4,169 миллиарда долларов.РИА НовостиЧитать далееСвернутьОбщественная служба новостейОбщественная служба новостейНародные новостиГазета.RuПодробнее о событииBloomberg: индийские трейдеры пытаются купить алмазы «Алросы» в обход санкцийФАН20:09Индийские трейдеры ищут способы покупать алмазы российской «Алросы» в условиях санкцийГазета.Ruвчера в 12:56Bloomberg: трейдеры из Индии ищут способы покупки алмазов «Алросы» после введения санкцийLenta.ruвчера в 14:40Индия пытается покупать алмазы «Алросы» в обход санкций — BloombergИА Красная Веснавчера в 15:30СМИ заявили, что покупатели из Индии ищут способы покупки алмазов у компании «Алроса»Ореанда-Новостивчера в 13:05Индию уличили в попытках купить российские алмазы в обход санкцийАБНвчера в 16:12Индия ищет способы покупать алмазы «Алросы» в условиях санкцийВестник золотопромышленникавчера в 12:28Показать ещёОценить71Поделиться