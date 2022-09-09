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Bloomberg: инфляция на Украине превысила 23%

Инфляция на Украине ускоряется седьмой месяц подряд — в августе потребительские цены выросли на 23,8 процента в годовом выражении, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru
8 сентября украинский центробанк заявил, что давление на цены несколько ослабло из-за более быстрого, чем ожидалось, снижения мировых цен на топливо и более медленного роста стоимости некоторых овощей.
Lenta.ru
В конце июля регулятор девальвировал гривну и понизил курс национальной валюты к доллару на 25 процентов — до 36,56 гривны.
Lenta.ru
Базовая инфляция в регионе, при расчете которой исключают сезонные и иные временные колебания цен, ускорилась до нового максимума в 4,3 процента.
Lenta.ru

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