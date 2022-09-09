8 сентября украинский центробанк заявил, что давление на цены несколько ослабло из-за более быстрого, чем ожидалось, снижения мировых цен на топливо и более медленного роста стоимости некоторых овощей.
Украинский удар в центре Донецка, в результате которого погибли два мирных жителя, еще пять пострадали, пришелся по конечной троллейбусной остановке в районе магазина "Изумруд", сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Московская биржа расширила список ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц, говорится на сайте торговой площадки.