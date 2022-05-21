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Bloomberg: инвесторы призвали Вашингтон разрешить Москве продолжать платить по госдолгу

Инвесторы лоббируют в правительстве США продление исключения, позволяющего России проводить выплаты по облигациям, пишет американское издание Bloomberg.
РИА Новости
Как сообщает Bloomberg, представитель Минфина США не захотел комментировать содержание письма.
Газета.Ru
В апреле западные СМИ писали, что Москва может объявить дефолт по долговым обязательствам, поскольку иностранные банки из-за санкций отказывались исполнять в валюте поручение по суверенным еврооблигациям выпусков "Россия-2022" и "Россия-2042".
РИА Новости
Некоторые чиновники в американском правительстве согласны, что России необходимо разрешить и дальше платить по госдолгу.
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