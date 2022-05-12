КоммерсантъBloomberg: итальянская Eni готовится к оплате российского газа с конвертацией в рублиИтальянская нефтегазовая компания Eni готовится открыть рублевый счет в Газпромбанке для оплаты российского газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.КоммерсантъОжидается, что в ближайшие дни ЕС прояснит энергетическим компаниям принципы оплаты российского газа, которые не нарушили бы санкции против России.ТАССКак сообщает издание Bloomberg, компания выразила готовность приобретать газ в России.ТУТ НЬЮССогласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ.Finam.RuЧитать далееСвернутьПолитРоссияПолитРоссияРосбалтВечерняя МоскваГазета.RuREGNUMПодробнее о событииEni не против оплаты в мае газа из РФ с конвертацией евро в рублиИнтерфакс17:52Bloomberg: итальянская Eni готова платить за газ из России с конвертацией в рублиРБКвчера в 16:54Bloomberg: компания Eni заплатит за российский газ в маеМосковский Комсомолецвчера в 15:35Итальянская Eni заявила о готовности оплачивать газ в рубляхИзвестиявчера в 16:17Bloomberg: Итальянская Eni согласна платить за поставки газа в мае с конвертацией в рублиLenta.ruвчера в 15:54Bloomberg: итальянская Eni готова оплатить в мае газ из РФ с конвертацией евро в рублиТАССвчера в 15:48Bloomberg: компания Eni заплатит за российский газ в мае, даже если расчеты будут в рубляхРИА Новостивчера в 16:27Показать ещёОценить241Поделиться