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Bloomberg: итальянская Eni готовится к оплате российского газа с конвертацией в рубли

Итальянская нефтегазовая компания Eni готовится открыть рублевый счет в Газпромбанке для оплаты российского газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ
Ожидается, что в ближайшие дни ЕС прояснит энергетическим компаниям принципы оплаты российского газа, которые не нарушили бы санкции против России.
ТАСС
Как сообщает издание Bloomberg
, компания выразила готовность приобретать газ в России.
ТУТ НЬЮС
Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ.
Finam.Ru

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