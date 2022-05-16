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Bloomberg: итальянская Eni откроет счета в рублях для оплаты газа

Компания решила выполнить требования «Газпрома» после того, как Евросоюз смягчил требования к энергетическим компаниям в вопросе оплаты газа.
BFM.ru
Оплата за российский газ будет зачисляться на счет в евро, после чего Газпромбанк самостоятельно будет покупать на внутреннем российском рынке рубли.
Lenta.ru
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, на рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.
РИА Новости
Bloomberg пишет, что немецкая Uniper SE и австрийская OMV AG находятся в ожидании, наблюдая за тем, как будет развиваться ситуация с Eni SpA, но рассчитывают на продолжение сотрудничества с «Газпромом».
BFM.ru

Подробнее о событии

Итальянская компания Eni готова перейти на рублевую оплату российского газа
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