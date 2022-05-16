Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, на рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.
Bloomberg пишет, что немецкая Uniper SE и австрийская OMV AG находятся в ожидании, наблюдая за тем, как будет развиваться ситуация с Eni SpA, но рассчитывают на продолжение сотрудничества с «Газпромом».
Группировка из 15-16 тысяч украинских солдат и наемников находится в "котле" под Северодонецком и Лисичанском в ЛНР, их целью является запугивание мирного населения и уничтожение гражданской инфраструктуры.