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Bloomberg: итальянская Eni откроет счета в рублях для оплаты газа

Итальянский энергетический гигант Eni откроет счета в рублях и евро в Газпромбанке не позже среды, сообщает Bloomberg.
BFM.ru
Представитель Eni ответил агентству, что компания не комментирует слухи и что фирма не начинала процедуру открытия двух счетов.
Finam.Ru
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, на рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.
РИА Новости
В ответ «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию.
Lenta.ru

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