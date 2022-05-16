Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, на рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные дипломатические источники.
Национальное криминальное агентство (входящее в состав полиции Словакии, НАКА) задержало и обвинило в уголовном преступлении бывшего председателя Верховного суда страны, экс-главу минюста Штефана Гарабина, который выразил "одобрение действиям РФ на Украине", сообщил в понедельник братиславский телеканал Markiza.