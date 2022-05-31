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Bloomberg: из-за нефтяного эмбарго ЕС Россия может потерять около $22 млрд

Россия недополучит около $22 млрд нефтяных доходов из-за нефтяного эмбарго Евросоюза, подсчитало агентство Bloomberg.
Коммерсантъ
Из-за продажи нефти в Азии с большим дисконтом Россия может понести дополнительные убытки.
Коммерсантъ
30 мая лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете импорта нефти из России.
Коммерсантъ
Под эмбарго не попадут поставки нефти по трубопроводам.
Коммерсантъ

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Эксперты подсчитали потери России из-за нефтяного эмбарго
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Bloomberg подсчитал потери России при введении эмбарго на нефть
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Bloomberg: из-за возможного эмбарго на нефть со стороны ЕС Россия может потерять около 22 миллиардов долларов
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Bloomberg: из-за нефтяного эмбарго ЕС Россия может потерять около $22 млрд
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AMMIAC. Агентство Медиа Медицинской Информации, Анализа и Консалтинга01:48
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