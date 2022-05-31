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Bloomberg: из-за нефтяного эмбарго ЕС Россия может потерять около $22 млрд

Россия недополучит около $22 млрд нефтяных доходов из-за нефтяного эмбарго Евросоюза, подсчитало агентство Bloomberg
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Коммерсантъ
Как утверждает Bloomberg, прекращение поставок по трубопроводу через северную ветку нефтепровода «Дружба» в Польшу и Германию сократит доходы России на $12 млрд.
Коммерсантъ
Россия поставляла около 720 000 баррелей сырой нефти в день на европейские НПЗ по своему магистральному трубопроводу в 2021 году.
Forbes
30 мая лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете импорта нефти из России.
Коммерсантъ

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