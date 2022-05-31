Правительство Японии не планирует выходить из проекта "Сахалин-2", "даже если нам скажут" прекратить участие, заявил в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.
Платформа "Тинькофф защита" (входит в экосистему "Тинькофф") обнаружила новую мошенническую схему: в ряде Telegram-каналов подписчикам предлагают купить ответы на ЕГЭ и ОГЭ, после получения денег злоумышленники блокируют жертв, не присылая оплаченной информации, говорится в пресс-релизе компании.
Сбербанк работает в обычном режиме, отключение от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT не меняет текущей ситуации с международными расчётами, заявила пресс-служба кредитной организации.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович комментируя планы США передать Киеву реактивные системы залпового огня заявил, что Украина устроит Штатам "образцово-показательную истерику", если администрация американского президента Джо Байдена не предоставит ей РСЗО.
Санкции затронули большинство российских компаний — 86,8%. При этом больше половины бизнесменов (56,4%) считают действия правительства по поддержке бизнеса недостаточными и выступают за новую экономическую модель в России.