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Bloomberg: из-за нефтяного эмбарго ЕС Россия может потерять около $22 млрд

Россия недополучит около $22 млрд нефтяных доходов из-за нефтяного эмбарго Евросоюза, подсчитало агентство Bloomberg
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Коммерсантъ
Как утверждает Bloomberg, прекращение поставок по трубопроводу через северную ветку нефтепровода «Дружба» в Польшу и Германию сократит доходы России на $12 млрд.
Коммерсантъ
Как считает депутат Олег Морозов, «у российской нефти есть потребитель в мире».
Блокнот.ру
Как отметил председатель Европейского союза Шарль Мишель, запрет экспорта российской нефти в ЕС покрывает более 2/3 импорта из России, «сокращая огромный источник финансирования армии РФ».
Известия

Подробнее о событии

Bloomberg подсчитал потери России от согласованного Евросоюзом эмбарго на нефть
ПРАЙМ03:19
Bloomberg: Россия недополучит 22 миллиарда долларов из-за нефтяного эмбарго
Lenta.ru02:34
Bloomberg: из-за нефтяного эмбарго ЕС Россия может потерять около $22 млрд
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РБК02:28
Bloomberg подсчитал потери России при введении эмбарго на нефть
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Bloomberg подсчитал потери России от согласованного Евросоюзом эмбарго на нефть
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